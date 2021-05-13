13 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı ile mücadele kapsamında bu hafta aşı yapılmaya başlanan sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşların ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. Yeni aşılama ve yaş grubu programları açıklandıkça, aşı randevu sistemi de vatandaşlar için merak konusu oluyor. Peki, MHRS ve e-devlet şifresiyle e-nabız üzerinden covid aşı randevusu nasıl alınır? Aşağıda, koronavirüs aşılama sürecinde son durum ve MHRS ile e-nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu adımları...

KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA

Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki basın çalışanı ve sağlık çalışanı eşi vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. Tüm Türkiye'deki öncelikli grup olan vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...