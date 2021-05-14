Lama antikorları Kovid varyantlarında da etkili

ABD'li bilim insanları tarafından koronavirüse karşı etkili olduğu tespit edilen lama antikorlarının, virüsün varyantlarına karşı da etkili olduğu bildirildi.Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan ve Futura Sciences dergisinde yayınlanan araştırmada, lama antikorları koronavirüs varyantları ile enfekte olan farelere enjekte edilirken, ertesi gün virüsü ortadan kaldırdıkları bildirildi. Lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü oldukları belirlendi.