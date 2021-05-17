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Haberler Sağlık Haberleri 17 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 10:02

17 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve ile aşı randevusu nasıl alınır?

17 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildiğini Fahrettin Koca duyurmuştu. Yeni meslek ve yaş grubu aşı programları açıklandıkça, aşı randevu sistemi de vatandaşlar için merak konusu oluyor. Peki, MHRS ve e-devlet şifresiyle e-nabız üzerinden covid aşı randevusu nasıl alınır? İşte, koronavirüs aşılama sürecinde son durum ve MHRS ile e-nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu işlemleri

Randevu, tahlil ve test sonuçlarına kadar, birçok sağlık uygulamasına e-nabız platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Koronavirüs aşı programında da e-devlet üzerinden e-nabız ve MHRS'ye erişim yoğun ilgi görüyor. MHRS aşı randevu ekranı ile yeni yaş gruplarının aşılanması devam ederken, MHRS covid aşı randevusu alma adımları merak konusu oluyor. Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki sağlık çalışanı eşleri ve basın çalışanlarının aşılanmasıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı randevu alma adımlarına göre, basın mensupları ve sağlık çalışanları eşleri için koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, e-nabız ve MHRS aşı randevu oluşturma ekranına nasıl ulaşılır? Aşağıda, koroonavirüs randevu alma işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

2021 KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA

Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki basın çalışanı ve sağlık çalışanı eşi vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. Tüm Türkiye'deki öncelikli grup olan vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...

"HİÇ KİMSE KORKMADAN GELSİN"

Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne aşı yaptırmaya gelen Hasan Cansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini, rahat olduğunu söyledi. Cansever, yaşıtlarına seslenerek, "Herkes aşı olsun; millet için devlet için sağlığı için." dedi.

RANDEVU OLUŞTURMA

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

75 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda, 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde MHRS ve e Nabız üzerinden aşı randevusu ve sorgulamaları yapılacak. Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.

Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek

E-NABIZ ÜZERİNDEN 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS ÜZERİNDEN 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

-"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

AŞI KAYITLARI NASIL YAPILIR? AŞI SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.

75 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NASIL OLACAK?

Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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17 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?
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