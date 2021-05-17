17 Mayıs koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! 2021 E-nabız ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

Randevu, tahlil ve test sonuçlarına kadar, birçok sağlık uygulamasına e-nabız platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Koronavirüs aşı programında da e-devlet üzerinden e-nabız ve MHRS'ye erişim yoğun ilgi görüyor. MHRS aşı randevu ekranı ile yeni yaş gruplarının aşılanması devam ederken, MHRS covid aşı randevusu alma adımları merak konusu oluyor. Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki sağlık çalışanı eşleri ve basın çalışanlarının aşılanmasıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı randevu alma adımlarına göre, basın mensupları ve sağlık çalışanları eşleri için koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, e-nabız ve MHRS aşı randevu oluşturma ekranına nasıl ulaşılır? Aşağıda, koroonavirüs randevu alma işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

2021 KORONAVİRÜS AŞILAMA PROGRAMINDA YENİ AŞAMA

Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki basın çalışanı ve sağlık çalışanı eşi vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da geçtiğimiz hafta başlandı. Tüm Türkiye'deki öncelikli grup olan vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor. İşte, sağlık çalışanı eşi ve basın mensubu vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...