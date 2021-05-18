Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer? Bebekleri neden hıçkırık tutar?

Her yaş grubunda görülen ve geçici bir rahatsızlık olarak kabul edilen hıçkırık tutması yenide doğan bebeklerde de gerçekleşebilir. Bebeğin hıçkırık tutması ebeveynleri endişelendirmemelidir. Bebeklerde hıçkırık tutması sırasında anne ve babalar hıçkırığın kendi kendine geçmesini bekleyebilir ya da basit ve doğal yöntemler ile hıçkırığın geçmesini sağlayabilir. İşte bebeklerde meydana gelen hıçkırık tutmasının geçmesi için yapılması gerekenler…

BEBEKLERİ HIÇKIRIK NEDEN TUTAR?

Hıçkırık oluşmasına neden olan etken göğüs ve karın boşluğunda bulunan diyaframdaki kasılmadır. Burada hava yutulduğu takdirde hıçkırık oluşur. Yeni doğan bebeklerde özellikle emzirme dönemlerinde düzensiz nefes alışverişleri diyaframda kasılmalara ve hıçkırık tutmasına yol açar.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK NEDEN OLUR?

Yetişkin bireyler gibi gelişmiş bir sindirim sistemine sahip olan bebeklerde hıçkırığa neden pek çok etken vardır. Bebeklerde hıçkırık tutmasının nedenleri şu şekildedir:

Emzirme sırasında bebeğin hava yutması.

Meme ucunu tutma sırasında solunum yoluna hava kaçması.

Yanlış emzik kullanımı.

Kullanılan biberon ağız deliklerinin genişliği ya da küçüklüğü.

Beslenme sırasında bebeğin yanlış pozisyonda olması.

Reflü.

Stres ve rahatsız edici ortam.

Vücut ısısının normale göre daha düşük ya da daha yüksek olması.

Bebeğin tüketmemesi gereken gıdaların kullanılması.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Bebeklerde hıçkırık en sık emzirme döneminde görülür. Emzirme sırasında bebekler hava yutabilir bu da midede kasılmaya yol açar ve hıçkırık oluşur. Bebeklerde hıçkırık tutmasını geçirmek için emzirmede bebeğin meme ucunu tutması için yardımcı olunmalı ve yavaş emzirilmelidir. Yemek yeme sırasında hıçkırık tutması halinde ise bebek kucağa alınmalı ve sırtı sıvanmalıdır. Böylelikle bebek rahatlayarak diyaframdaki kasılma son bulacaktır. Bunun yanı sıra vücut ısısı da sık sık kontrol edilmeli. Sıcaklığın normalin altına düştüğü ya da çıktığı zamanlarda uygun hava koşulları sağlanmalıdır.

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE HIÇKIRIK

Yeni doğan bebeklerde hıçkırık en fazla beslenme sonrası görülür. Emzirme sırasında hava yutmak, gaz sancısı ve sıcaklık değişimleri yeni doğan bebeklerde hıçkırığa yol açabilir. Meydana gelen bu durum karşısında telaş yapılmamalı ve evde basit yöntemler ile hıçkırığın geçmesi sağlanır.

BEBEKLERDE HIÇKIRIK DOYDUĞUNU MU GÖSTERİR?

İlk aylarda bebeklerde meydana gelen hıçkırık, bebeğin doymaya karşı verdiği doğal bir refleks olarak görülür. Fazla yemek yemek de hıçkırık tutmasının nedenlerinden biridir. Ancak bebek hıçkırık zamanında rahatsız oluyor ve ağlıyorsa bebek doktoruna başvurmayı ihmal etmemelisiniz.