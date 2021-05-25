Kuru üzüm faydaları: Kuru üzüm nasıl yapılır, kaç kalori?

Doğal bir antioksidan ve enerji verici özelliklere sahip kuru üzümün faydaları ve tüketimi hakkında merak edilenler son dönemlerde merak konusu. Mucize besin olarak adlandırılan kuru üzüm insan sağlığına karşı tehdit oluşturan pek çok hastalığa karşı doğal bir koruyuculuk sağlıyor. Kalori ve şeker oranı ile beslenme programlarında da tüketilmesi sıklıkla önerilen kuru üzümün fazla tüketiminde ise yan etkileri olabiliyor. Peki kuru üzüm nasıl tüketilir? Evde kuru üzüm yapmanın püf noktaları nedir? İşte tüm cevaplar yazımızda…

KURU ÜZÜM FAYDALARI

Kurutma yöntemiyle elde edilen kuru üzümün faydaları bağışıklık sisteminden cilt sağlığına karşı ek çok alanda görülüyor. İşte kuru üzümün faydaları:

Kuru üzüm yüksek kalsiyum oranı içerir. Bu nedenle tüketildiği takdirde kemik güçlenmesine katkı sağlar.

İçeriğindeki element boru ile D vitamini destekleyerek osteoporoz tedavisinde de takviye olarak önerilir.

Kan yapıcıdır.

Zayıflama dönemlerinde tüketilebilir.

Doğal antioksidan deposu olduğu için bağışıklık sistemini korur ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında önleyici bir görev görür.

Kanser hastalıklarının önüne geçer.

Magnezyum ve bakır oranı yüksektir. Bu da kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Unutkanlığı önler, hafızayı güçlendirir.

Tansiyonu dengeler.

KURU ÜZÜM SUYUNUN FAYDALARI

Kuru üzüm, doğal şekerler açısından zengindir, bu da onları en iyi enerji arttırıcılardan biri yapar. Ayrıca C vitamini, diyet lifi, potasyum, kalsiyum ve demir de dahil olmak üzere çok çeşitli vitamin ve minerallerle doldurulur. Çiğ olarak yenilebilirken, suya batırmak besin değerlerini arttırır. Kuru üzüm suyu konsantresi, vücut tarafından emilebilen besinlerin sayısını artırır.

Kuru üzüm, bir kilo kaybı programı sırasında, lif konsantrasyonunun izniyle şeker isteklerinizi karşılamak için kullanılabilir. Potasyum, yüksek tansiyonu olan kişilerde tuz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Lif içeriği doğal bir müshil görevi görebilir. Meyveler ayrıca kemik gelişimi ve kan oluşumunda da faydalıdır.

21 ADET KURU ÜZÜM YEMENİN FAYDALARI

Güçlü antioksidan besinlerin başında gelen üzümün kuru halinin vücuda birçok faydası var. Özellikle 21 kuru üzüm tüketilmesi ya da geceden 21 kuru üzümü suya bırakıp sabahına suyu içilmesinin faydaları saymakla bitmiyor.

Kuru üzüm içerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken toksin kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile vücuttan atar.

Çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerin zarından zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.

Bazı yiyecekler ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar nedeniyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumun yaşanması sırasında bir gün önceden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.

Kötü kolesterol seviyesi artıkça kalp ve damar rahatsızlığı yaşanma riski de artar. Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma olasılığını azaltır.

EVDE KURU ÜZÜM YAPIMI

Kuru üzüm yapımı adından da anlaşılacağı gibi kurutma yöntemi ile elde edilir. Evde kurum üzüm yapmak isteyenler iki yöntemi kullanabilir. Bu yöntemlerden birisi güneşte kurutma yöntemidir. Güneşte kurutma tekniğinde saplarından ayırdığınız taze üzümleri yıkayıp düz bir zemine ya da tepsiye yayabilirsiniz. Burada üzümlerin birbirine yakın olmamasına dikkat edin. Ardından güneşin direkt vurduğu alana üzümleri koyun. Kurutmada böceklerden korunmak için üzümlerin üzerine ince beyaz bir tülbent örtün. İstenilen derecedde kuruması için bu işlemi 3 gün boyunca uygulayın. Bir diğer yöntem ise fırında kurutma yöntemidir. Bu yöntemde temizlenen ve düz bir tepsiye yayılan üzümler 60 derece ısıda olan fırına koyulur. Burada fırın kapağını biraz açık bırakarak hava geçişini sağlamayı unutmayın. Bu işlemde 4 saat kalan üzümler kuruduktan sonra cam kavanozlarda saklanarak tüketilmeye hazır hale gelecektir.

KURU ÜZÜM NASIL YAPILIR?

Kuru üzümün yapımında dehidratör denilen kurutucu makine kullanılır. Bu ürün gıda kurutucu olarak bilinir. Dehidratör içerisinde kurutmaya bırakılan üzümler 57 derecede 24 saat boyunca işleme tabi tutulur. Ardından kuruyan üzümler tüketime hazır hale gelir. Kuru üzüm evlerde olduğu için büyük işletmelerde de güneşte ve fırında kurutma yöntemi ile imal edilebilir.

KURU ÜZÜM KAÇ KALORİ?

Kuru üzüm tüketimi sporcular, zayıflamak isteyen kişiler için de çok kullanılan bir besin maddesidir. Bu yüzden kalorisi ve şeker oranı merak konusudur. 1 bardak kuru üzüm içerisinde bulunan şeker oranı 47 gram olarak ölçülmüştür. Doğal bir şeker olduğu için vücuda zararı yoktur. Kuru üzümün bir bardaktaki kalorisi ise 217 kaloridir.

KURU ÜZÜM KİLO YAPAR MI?

Kuru üzüm tadı dolayısıyla çocuklar tarafından da sevilerek tüketilir. Kuru üzüm içerisinde früktoz ve glikoz bileşenleri bulunur. Bu da kilo yaptığı yönünde yorumlara neden olur. Ancak bu doğru bir bilgilendirme değildir. Kuru üzümün zayıflatma özelliği bulunur. İçerisindeki yüksek lif oranı ile gün içinde tokluk hissi sağlayan bu besin diyet programlarında da önerilir.