Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl tüketilir, ne işe yarar?

Demir ve çinko açısından güçlü olan polen çocukların sağlıklı gelişimi ve yetişkin sağlığı için tüketilmesi önerilen bir besin maddesidir. Arı poleni olarak bilinir ve bilimsel çalışmalarda da insan sağlığına olan katkıları kanıtlanmıştır. Kemikler üzerinde güçlendirici özelliği bulunan polenlerin sağlığa faydalarına gelin hep birlikte bakalım.

POLENİN FAYDALARI

Antioksidan bileşenleri ile vücudun daha genç ve dinç olmasını sağlar.

Kalp krizlerinin gerçekleşmesinde engelleyici bir etkiye sahiptir. İnme rahatsızlığının önüne geçerek kan pıhtılaşmasını önle.

Düzenli kullanıldığında sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Enerji verici bir özelliğe sahiptir. Sporcular tarafından yoğun bir şekilde kullanılır. Takviye ilaç olarak da gün içinde alınabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İshal durumunda kullanılabilir.

Erkeklerde prostat sorununa iyi gelir.

POLEN NASIL TÜKETİLİR?

Polen hem taze hem de yaş olarak tüketilebilir. Poleni gün içerisinde yoğurt içine ekleyebilir ya da tatlılarla tüketebilirsiniz. Polenin en çok tüketildiği tatlılar sütlü tatlılardır. Bunun yanı sıra smoothie denilen içeceklerde de polen kullanılır. Bu haliyle sağlıklı beslenme diyetlerinde poleni güvenilir bir şekilde içebilirsiniz.

POLEN NASIL KULLANILIR?

Polenin 3 farklı tüketimi bulunur. İşte polen tüketmek isteyen kişiler için kullanım önerileri:

Yoğurt ve yulafla tüketin: Yulafın ya da yoğurdun içerisine bir çay kaşığını geçmeyecek ölçüde polen koyabilirsiniz. Poleni aynı zamanda salatalarınız için de tercih edebilirsiniz.

Süt ve içeceklerde kullanın: Poleni süt ya da meyve sularının içerisine ekleyebilirsiniz. Tüketim önerisi 1 çay kaşığıdır. Polen ve içecek iyice karıştıktan sonra tüketime hazır hale gelir.

Sütlü tatlılarda: Polen sarı görüntüsü ile pek çok tatlı da hem şifa hem de görsellik açısından kullanılır. Polenin en çok yakıştığı tatlılar ise sütlü tatlılardır. Poleni sütlaç, muhallebi, kazandibi gibi tatlılara gönül rahatlığı ile ekleyebilirsiniz.

POLENİN ZARARLARI

Polen özellikle bahar dönemlerinde alerjiye yol açar. Bu yüzden alerjisi olan kişilerin polen içecek ve gıdalarda tüketmesi asla önerilmez. Buna ek olarak polenin fazla tüketimi de kişiler üzerinde yan etkilere yol açar. Günde önerilen tüketim oranının dışına çıkıldığında polen şişme, kemik ağrısı, halsizlik, zor nefes alma, ciltte kaşıntı ve deri dökülmesine yol açar. Eğer bu gibi durumlar yaşanırsa beklemeden doktora gidilmelidir.

POLEN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Polenin gün içerisindeki tüketim oranı tahmin edildiğinden daha fazladır. Düzenli bir şekilde vücutta gözle görülen olumlu etkiler sağlayan polenin çocuklarda ve yetişkinlerde kullanım oranı değişkenlik gösterir. Polen hem vitamin hem de mineral deposudur. Bu yüzden polen tüketildiği takdirde bu ek takviyelere ihtiyaç kalmaz. Polen tüketimi için çocuklarda önerilen oran 12 tatlı kaşığını aşmamalıdır. Yetişkinler için ise bu oran 24 tatlı kaşığı olarak önerilir. Fazla tüketim sonucunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacağı için önerilen oranın dışına çıkılmamalıdır.

ARI POLENİ HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Arı poleni tüketimi düzenli yapıldığında pek çok hastalığa iyi gelir. Bu hastalıklardan biri karaciğer hastalığıdır Polen karaciğeri temizleyen bileşenlere sahiptir. Aynı zamanda Gastrointestinal sorunlar yaşayan kişilerin de arı poleni kullanması önerilir. Arı poleninin iyi geldiği diğer hastalıklar ise şu şekildedir: