Ateş düşürürken bunları sakın yapmayın!

"Ateş 38'in üzerindeyse yüksek demektir" diye konuşan Korkmaz, ateşte doğru ölçümün; koltuk altından civalı derece ile veya dijital derece ile yapılabileceğini ifade etti ve ölçüm yapılırken çocuğun koltuk altının terli olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ekledi. Dijital dereceleri kullanırken alından yapılan ölçümlerin daha iyi olacağına işaret eden Dr. Korkmaz, "Aslında en iyisi elimizle çocuğumuzun alnına ve göğsünün önüne dokunarak ateşinin olup olmadığına bakmaktır. Anneler çocuğunun ateşinin olup olmadığını anlayabilir, burada dereceler çok önemli değildir, 38 derece ile 40 dereceye yaklaşım ve yapılacaklar arasında çok bir farklılık yoktur, bu nedenle çocuğun ateşinin olup olmadığına bakmak yeterlidir" dedi.

HAVALEYE ÇOK YÜKSEK ATEŞ NEDEN OLMAZ

Ateşin korkulacak bir durum olmadığına dikkat çeken Korkmaz, "Ateş kötü bir şey değildir, ateş aslında vücudun mikroplarla savaştığının göstergesidir, bunu bir alarm gibi düşünebilirsiniz, vücudun verdiği bir alarmdır" şeklinde konuştu.

Ateş değil ancak ateşli havalelerin aileleri korkuttuğuna dikkat çeken Korkmaz, "Ailede anne babada bir havale geçmişi varsa çocuklarının da ateşli havale geçirme oranı yüksektir" dedi. Ateşli havalelerin; 6 ay ile 6 yaş arasında sık görüldüğünü belirten Korkmaz, "Ateşli havalelere engel olunamaz, genelde 1,2 yaşında görülür, çocuğun ateşi düşürülse de, çocuk acile de gitse ateşli havale geçirecekse, geçirir. Çok yüksek ateşte çocuk, ateşli havale geçirir doğru bir bilgi değildir, ateşli havaleler; ateşin 37'den 38'e hızlı geçişindeki uyumsuzluk nedeni ile ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.