Havucun faydaları nelerdir? Havuç nelere iyi gelir, ne işe yarar?

A vitamini göz sağlığına iyi gelen temel vitaminlerdendir. Farklı tüketim şekilleriyle hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından sıklıkla tüketilen havucun içeriğinde A vitaminin yanı sıra çinko, kalsiyum, folik asit, sodyum, magnezyum, bakır gibi vücudun ihtiyaç duyduğu bileşenler vardır. Turuncu rengini karotenden alan havucun bilinmeyen faydalarını ise yazımızda sizler için hazırladık.

HAVUCUN FAYDALARI

İçerdiği A vitamini ile göz sağlığımı korur. Bebeklerde ek gıda tüketimi başladıktan sonra tüketilmesi önerilen havuç a vitamini eksikliğinden kaynaklanan kseftalmiyi önleyebilir.

Havuç düzenli olarak kullanıldığında kolesterolü düzenler. Haftada 200 gram olmak üzere birkaç gün tüketilen havuç kalp hastalıklarından kaynaklanan sorunları da engeller.

Havucun içinde karoten maddesi bulunur. Bu bileşe kan şekerini ve insülün direncini düzenleyici etkiye sahiptir. Diyabet kontrolü sağlayan havuç antiseptik özelliğiyle de karaciğere iyi gelir.

Havuç kuru ciltlere fayda sağlar.

İçeriğindeki kumarin maddesi kan basıncını düzenlemesini sağlar.

Kanseri önleyici özelliğe sahiptir.

Bağışıklığı güçlendiren C vitami açısından yüksektir. Soğuk algınlığına karşı da koruma sağlar.

Sindirimi düzenler.

Kötü kolesterolü dengeler.

Havuçta beta karoten bulunur. Bu madde kolajen etkisine sahiptir ve cildinizi genç tutar.

Havuç ağız kokusuna da iyi gelir. Alkali içeriği sayesinde düş çürüklüklerinin de oluşumunu engeller.

HAVUÇ NELERE İYİ GELİR?

Havucun vücut üzerinde mucizevi etkileri vardır. Göz sağlığı için dost olan havuç, direnç kazandırır, mineral eksikliğini tamamlar, kansızlık ve bağışıklığa iyi gelir.

HAVUÇ NE İŞE YARAR?

Havucun faydaları saymakla bitmez. B, C, E ve D vitaminlerini barındıran havuç karaciğeri güçlendirir. Damar sertliği yaşayan kişilere iyi gelir. Havuç aynı zamanda tokluk hissi de verdiği için zayıflama ve diyet dönemlerinde tüketilebilir. Karoten maddesi le cilt üzerinde iyileştirici etkisi vardır, cilde parlaklık katar. Kemikleri güçlendirerek osteoporozu önler. Karaciğerdeki enzimleri düzenleyerek safra kesesi sorunlarını önler. Yaşlanmayı geciktirir.

HAVUÇ NASIL YENİLİRSE FAYDALI OLUR?

Havuç B1, B2 ve A vitamini açısından şifa deposudur. Bu yüzden havucun tüketim şekline göre sağladığı fayda da değişiklik gösterir. Genel olarak sebze tüketiminde sebzelerin buharla ya da az su ile pişirilmesi önerilir. Havuçta da bu öneri geçerlidir. Bunun yanı sıra rendeleme işleminin havuçta bulunan C ya da B vitamininde azalma olacağı görüşü savunulur. Bu yüzden havuç soyulduktan sonra dilimlenmeli ve hızlıca tüketilmelidir.

HAVUCUN MİDEYE FAYDALARI

Havuç antiseptik özelliğe sahip bir kök sebzedir. Aynı zamanda lif oranı da çok yüksektir. Bu yüzden sindirim ve bağışıklık sistemine katkısı büyüktür. Düzenli havuç tüketimi mide sorunlarına karşı savaşır. Bağışıklık sistemindeki hareketleri düzenler. Bağırsaklarda bulunan ve sağlığa zararlı olan parazitleri yok eder. Aynı zamanda yağ yakıcı özelliği de bulunur.

GÜNDE KAÇ TANE HAVUÇ YEMELİ?

Lezzeti olmasının yanı sıra şifalı bir kök sebze olan havucun günlük tüketimi de önemli bir yer tutar. Gün içerisinde önerilen havuç tüketim oranı 3 adet olabilir. Düzenli yenilen havuç kalbi korumaya alır. Mideyi temizleyen ve düzene sokan havuç aynı zamanda kansere karşı da korur. Günde 2 tane yenilen havuç ise kolesterolü düzenler. Havucun fazla tüketimiyle ilgili ise herhangi bir olumsuz belirti yoktur.

HAVUCUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ