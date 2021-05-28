Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası bu akşam oynanacak. Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanacak maçta galip gelen takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Marmara derbisi için gözler maç saatine çevrildi. Kocaelispor Sakaryaspor 2. Lig Play Off Finali hangi kanalda?
KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ezeli iki rakibin karşı karşıya gelecekleri play off final müsabakası 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Zorlu müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Deplasmanda attığı gollerle yarı finalde Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor finale adını yazdırmayı başarmıştı. Sakaryaspor ise Kırşehir Beledisyesi'ni 5-1'le geçmişti.