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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:05

- maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta?

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta?

2. Lig Play Off Finali’nde . Lig’e yükselecek 3. ve son takım bugün belli olacak.  Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak iki kulüp de rakibini mağlup ederek uzun süre sonra TFF 1. Lig’de yer almayı hedefliyor. 2009-2010, ise 2011-2012’den beri TFF 1. Lig’den uzak. İki renktaş takımın çekişmeli geçmesi beklenen mücadelesi öncesi merak edilen sorular: maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası bu akşam oynanacak. Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanacak maçta galip gelen takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Marmara derbisi için gözler maç saatine çevrildi. Kocaelispor Sakaryaspor 2. Lig Play Off Finali hangi kanalda?

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ezeli iki rakibin karşı karşıya gelecekleri play off final müsabakası 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Zorlu müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Deplasmanda attığı gollerle yarı finalde Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor finale adını yazdırmayı başarmıştı. Sakaryaspor ise Kırşehir Beledisyesi'ni 5-1'le geçmişti.

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Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta?
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