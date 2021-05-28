Kocaelispor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta?

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği final müsabakası bu akşam oynanacak. Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanacak maçta galip gelen takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Marmara derbisi için gözler maç saatine çevrildi. Kocaelispor Sakaryaspor 2. Lig Play Off Finali hangi kanalda?