Kalp, kolesterol gibi hastalıklar başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa iyi gelen yulaf diyet yapanlara da önerilir. Yulafın içerisindeki yoğun lif oranı sağlıklı bir besin maddesi olarak kilo alımını yavaşlatır ve tokluk hissi verir. Yulafın faydaları nelerdir? Yulaf zayıflatır mı, nelere iyi gelir? soruları sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan konuların başında gelir. İşte yulaf tüketimi hakkında bilinmesi gerekenler.

YULAFIN FAYDALARI NELERDİR?

Yulafın içerisinde yer alan mineral ve vitaminler kalp rahatsızlıklarını önler.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olur.

Enerji verir, tokluk hissi sağlayarak zayıflamayı sağlar.

Kolon kanserindeki risklerin azalmasını sağlar.

Zararlı hücrelerin büyümesini engeller.

Kabızlık ve kan şekerine iyi gelir.

Cilt sağlığı için fayda sağlar.

YULAF ZAYIFLATIR MI?

Yulafın yağ yakma ya da sindirimi hızlandırma gibi özellikleri yoktur. Ancak lif oranı çok yüksek bir besindir. Bu yüzden doyurucu ve tok tutma özelliğine sahiptir. Bu da diyet ve sağlıklı beslenme dönemlerinde fazla yemek yemekten uzak durmanızı sağlar. Özellikle kahvaltıda tüketilen yulaf gün içerisinde size uzun süreli tokluk sağlayacaktır. Yulaf unu aynı zamanda un halinde tatlı krizlerini ortadan kaldıracak hafif tatlılar yapmanıza da imkan verir.

YULAF GLUTEN İÇERİR Mİ?

Yulaf, sağlık için bin bir fayda bulundursa dahi çölyak hastaları için korkutucu olabilir. İçinde glüten var korkusuyla bu kişiler yulaftan uzak durabilirler. Ancak saf yulaf ezmesi ya da yulaflar içerisinde glüten barındırmazlar. Çölyak hastaları kullanabilirler ancak yulafın saf olduğuna emin olmak gereklidir.

DİYETTE YULAF EZMESİ NASIL YENİR?

Diyette yardımcı olan besinlerden birisi de yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesinin etkili olabilmesi için yarım su bardağı yulaf ezmesi yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırılır ve içerisine de 1 çorba kaşığı kuru üzüm ile yarım çay kaşığı tarçın eklenir. Bu şekilde tüketilmesi daha faydalı ve etkili olacaktır.

YULAF NELERE İYİ GELİR?

Yulaf pek çok hastalığa iyi gelir. İçeriğindeki yüksek lif oranının yanı sıra vitamin ve mineral açısından da zengin bir besindir. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp hastalıklarına, bağışıklık sistemine, cilt sağlığına ve kolesterole iyi gelir.

YULAF SABAH MI AKŞAM MI YENİR?

Yulaf hem sabah hem de akşam tüketilmesinde zarar görülmeyen bir besin maddesidir. Genellikle sabahları tüketilir ancak akşam yatmadan önce de tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

GÜNLÜK YULAF TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

Yulaf protein yönünden de zengin bir besindir. Bu yüzden gün içinde yenilen 8 yemek kaşığı yulaf bir gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayabilir. İçeriğindeki bileşenler kas liflerinde yenilenerek çalışmasını sağlar. Bu yüzden gün içinde en az 8 yemek kaşığı yulafı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz.

YULAFIN ZARARI VAR MI?

Yulafın tüketimi kapsamında bilinen ve görülen herhangi bir zararı yoktur. Bazı kişilerin yulafa hassasiyeti olabilir. Bu kişilerde de tüketimden kaynaklanan gaz ve şişkinlik meydana gelebilir. Bunun yanı sıra çöl ayak hastaları glüten tüketiminde dikkatli olmalıdır. Bazı yulafların içinde gluten olabilir. Bu yüzden yulaf alımında içeriğine bakılmadan tüketilmemelidir.

HER GÜN YULAF YERSEK NE OLUR?

Her gün düzenli olarak yulaf tüketimi vücut sağlığına fayda sağlar, enerji verir ve dinçlik kazandırır. Aynı zamanda cilt sağlığına da iyi gelir. Her gün yulaf tüketimi tokluk hissini de arttıracağı için fazla yemek yemeyi engeller.

YULAF NASIL TÜKETİLMELİ?

Yulafın farklı tüketim şekilleri bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Yulaf Kepeği olarak tüketilir. Bu haliyle sindirimi hızlıdır. Smoothie denilen içeceklere eklenebilir.

Yulaf tanesi pirinç şeklinde tüketilebilir.

İrlanda yulafı olarak adlandırılan yulaflar ise kabuğu çıkarıldıktan sonra kesilerek tüketilir.

En çok tüketilen çeşidi yulaf ezmesidir. Lapa haline getirilerek meyve ve kuruyemişler ile tüketilir.

Yulaf unu ise normal un kullanımının yerine geçer.

YULAFIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram yulafın içerisinde 351 kcal kalori bulunmaktadır. Besin değerleri ise şöyledir: