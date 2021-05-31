Yaban Mersini Faydaları: Yaban Mersini Nelere İyi Gelir?

Yaban mersini, farklı şekillerde tüketilebilen ve insan sağlığına pek çok faydası bulunan bir meyvedir.En bilinen faydaları arasında; kan şekerini düzenlemesi, idrar yolları enfeksiyonlarını düzenlemesi, görme kaybına iyi gelmesi bulunmaktadır.

YABAN MERSİNİ NELERE İYİ GELİR?

Yaban mersinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Araştırmalara göre düzenli yaban mersini tüketmek kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

İdrar yolları enfeksiyonuna neden olan E. Coli olarak bilinen bakteriyi yaban mersini idrar yollarından doğal bir şekilde temizlemektedir.

Yaban mersini içeriğindeki antosiyanin maddesi ile görme kaybını önleyici özelliğe sahiptir.

İçeriğinde A, B, C vitaminleri, antosiyanin, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi vitaminler ve mineraller sayesinde yaban mersini beyin hücrelerini koruyucu etkiye sahiptir. Ayrıca hafızayı güçlendirdiği bilinmektedir.

Alzheimer gibi giderek kötüleşen hastalığa karşı koruyucudur.

Araştırmalara göre düzenli yaban mersini tüketen çocukların daha kolay öğrendiği görülmüştür.

İçeriğindeki lif oranı ve antioksidanlar sayesinde kolesterolü dengeler. Ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir.

İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini düzenler ve rahatsızlıklarına iyi gelir.

İçeriğinde bulunan C vitamini, pterostilben, ellagic asit sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri vardır.

Düzenleyici ve sakinleştirici etkileri sayesinde doğal anti depresan olarak görev yapabilir.

Yaban mersininden yapılan çaylar ishal giderici özelliğe sahiptir.

Yaban mersininden yapılan çaylar regl günlerinde görülen krampların etkisini azaltır.

YABAN MERSİNİ NASIL KULLANILIR?

Yaban mersinin faydalarının çok olması yaban mersininin kullanım alanını da arttıran bir durum olmuştur. Yaban mersini doğrudan meyve olarak tüketilebilir. Meyve çayı şeklinde tüketilebilir. Ayrıca içeceklerin içine katılabilir. Reçeli yapılıp reçel şeklinde tüketilebilir. Tatlılar, pastalarda hem dondurulmuş hem de yaş olarak kullanılabilir. Kilo vermek isteyen insanlar da yaban mersinini hazırladıkları kürlere, içeceklere koyabilirler. Yaban mersinin tüketim şekilleri oldukça fazladır.

YABAN MERSİNİ ZARARLARI NELERDİR?

Yaban mersinin kanıtlanmış bir yan etkisi bulunmamaktadır. Fakat yaban mersinin de her şeyde olduğu gibi fazlası alerjik reaksiyonlara ya da farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sorunlar kişiden kişiye değişebilmektedir. Yaban mersinin başlıca yan etkileri arasında; kan pıhtılaşmasını engellediği için regl dönemlerinde kadınlarda daha fazla kanamaya sebep olabilir, yaban mersinin aşırı tüketimi ishal ve şişkinlik gibi sorunlar ortaya çıkarabilir, kan şekerini düşürdüğü için ilaç kullanan hastalara tavsiye edilmez. Bu gibi etkilerin görülmemesi için günlük tüketim miktarının aşılmaması tavsiye edilir.

YABAN MERSİNİ İÇECEĞİ NASIL YAPILIR?

Yaban mersininin direkt meyvenin suyu sıkılarak içilebilir. Bunun için suyunu sıkmak istediğiniz kadar yaban mersinini katı meyve sıkacağından sıkıp suyunu içebilirsiniz.

Yaban mersininin suyu sıkıldıktan sonra içine bir miktar şeker eklenip kaynatılabilir. Bu sayede hoşaf şeklinde tüketilebilir.

Yaban mersinin suyu diğer meyvelerle karıştırılıp içilebilir.

Dondurulmuş yaban mersinini hazırladığınız yulaf, süt, ve bal karışımına ekleyip blender'dan geçirerek shake hazırlayıp tüketebilirsiniz.

YABAN MERSİNİ NEREDE YETİŞİR?

Yaban mersini meyvesinin anavatanı Kuzey Amerika olarak bilinmektedir Bu meyve Kuzey Amerika dışında Polonya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir. Dünya çapında ise en iyi yetişen yer Kuzey Amerika olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaban mersini meyvesi ülkemizde ise en iyi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, bu bölge içerisinde de Giresun, Sürmene, Rize, Trabzon ve Uludağ'da yetişmektedir. Yaban mersini meyvesi iklim koşullarına kolay uyum sağlaması ile bilinmektedir. Fakat nemli bölgede çok daha iyi yetişmektedir.

YABAN MERSİNİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Faydaları saymakla bitmeyen ve değişik pek çok şekilde tüketilebilen yaban mersininin uzmanlar tarafından tavsiye ettikleri porsiyon günde 1 çay bardağı kadardır.