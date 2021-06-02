MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı! 2 Haziran E Devlet ile 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili araştırmaları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz almak için veya ilk kez aşı randevusu oluşturmak isteyenler e devlet ve mhrs ekranına yoğunluk kazandırıyor. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden randevular alınıyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;