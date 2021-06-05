5 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 5 Haziran korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısında adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde tedbirlerin akıbetini, kısıtlamaların derecesini belirleyen Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve korona tablosu, her akşam milyonların merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. 5 Haziran Cumartesi tarihli Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka sayısı tablosu da merak konusu oldu. Paylaşılan son verilere göre, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran koronavirüs vaka saıyısı, hasta ve vefat sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 5 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi tarafından en son Türkiye koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, tarafından paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verilerini şöyle;