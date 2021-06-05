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Haberler Sağlık Haberleri 5 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 5 Haziran korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:04 Son Güncelleme: 5.6.2021 22:45

5 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 5 Haziran korona tablosu ile güncel corona virüsü vaka sayısı

5 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 5 Haziran korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri, pandeminin erken dönemlerindeki kadar olmasa da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilhassa günlük koronavirüs vaka ve hasta sayısı ile vefat oranları, günlük olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'ndan alınan son verilere göre 5 Haziran koronavirüs tablosunda vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısında adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde tedbirlerin akıbetini, kısıtlamaların derecesini belirleyen Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı ve korona tablosu, her akşam milyonların merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. 5 Haziran Cumartesi tarihli Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka sayısı tablosu da merak konusu oldu. Paylaşılan son verilere göre, Sağlık Bakanlığı 5 Haziran koronavirüs vaka saıyısı, hasta ve vefat sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 5 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi tarafından en son Türkiye koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, tarafından paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verilerini şöyle;

HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 602
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 114
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 540

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri


2 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 181
  • HASTA SAYISI: 586
  • VEFAT SAYISI: 112
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 372

1 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 112
  • HASTA SAYISI: 602
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 457

31 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 493
  • HASTA SAYISI: 596
  • VEFAT SAYISI: 122
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 582

30 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 933
  • HASTA SAYISI: 582
  • VEFAT SAYISI: 134
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 763

29 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 656
  • HASTA SAYISI: 605
  • VEFAT SAYISI: 137
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 180

28 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 773
  • HASTA SAYISI: 656
  • VEFAT SAYISI: 164
  • İYİLEŞEN SAYISI:12 bin 284

27 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 426
  • HASTA SAYISI: 673
  • VEFAT SAYISI: 183
  • İYİLEŞEN SAYISI:13 bin 102
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5 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 5 Haziran korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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