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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı
Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:26 Son Güncelleme: 5.6.2021 10:26

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 50 yaş üstü ve ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada 50 yaş üzeri vatandaşlara gelindiğini duyurmuştu. Bu noktada ilk kez aşı olacak vatandaşlar aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Peki, 50 yaş üzeri koronavirüs ? İşte ve e devlet ile üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı!

50 yaş üzeri koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, aşı randevusu nereden alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilk doz aşısını olanlar ikinci doz almak için veya ilk kez aşı randevusu oluşturmak isteyenler e devlet ve mhrs ekranına yoğunluk kazandırıyor. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden randevular alınıyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 50 yaş üstü e-Devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı
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