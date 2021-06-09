Ayak nasırı pek çok kişide görülen bir hastalıktır. Ayakta hem ağrıya hem de kötü bir görünüme neden olan nasır kemikli ayaklarda ve tırnak diplerinde ortaya çıkar. Nasır ağrısı nedeni ile kişiler ayakkabı giymekte ve yürümekte zorluk da çekebilir. Bu yüzden nasır olduktan sonra ayak bakımı ve tedavisi aksatılmamalıdır. Peki ayak nasırı nasıl geçer, tedavisi nelerdir?

AYAK NASIRINA NE İYİ GELİR?

Ayak nasırının oluşmasında farklı nedenler vardır. Genel nedenleri arasında ayakta basınç ve sürtünme yer alır. Bunun yanı sıra ayak nasırına yol açan etkenler şunlardır:

Yanlış ayakkabı kullanımı ayak nasırına yol açar. Zamanla ayağın ayakkabı içinde sıkışması sürtünmeyi artırır.

Yüksek topuklu kullanmak da ayağa baskı uygular. Bu da sürtünmeye yol açtığı için ayak nasırının nedenleridir.

Ayak nasırının nedenlerinden biri de çıplak ayakla dolaşmaktır. Çıplak zemine basmak ayak tabanının sertleşmesine yol açar.

AYAKTAKİ NASIR NASIL GEÇER?

Ayak nasırının geçirecek farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Kişiler ayakta nasıl neden olur? sorusunun cevabı için kişiler sıklıkla iyileşme yöntemlerini araştırır. Bu kapsamda ayak nasırı için doğal tedavi yöntemlerinden biri olan incir ve ananasın nasır üzerinde yumuşatıcı etkisi vardır. Evde kolaylıkla hazırlanan bu karışı sabah ve akşam olmak üzere nasır üstüne sürerek 20 dakika bekletirseniz nasırın yumuşayacağını görebilirsiniz. Mısır nişastası da nasırın neden olduğu terlemeyi ve ıslaklığı engeller. Bu tedavi yöntemi ile nasırların ilerlemesi ve sertleşmesi önlenir. Son olarak ayakkabı seçiminde dikkat edilmelidir. Kişiler ayaklarının rahat edeceği, ortopedik ayakkabıları giymelidir.

AYAK SERÇE PARMAĞINDA NASIR

Ayak nasırının görüldüğü yerler genellikle serçe parmaklardır. Serçe parmakta meydana gelen nasır ayakkabı giymeyi ve yürümeyi zorlaştırır. Ayak serçe parmağında nasır tedavisi için ananas parçasını serçe parmağa sararak bekleyebilirsiniz. Yarım saat bekletilen ananas dilimi nasırın yumuşamasını ve ağrının azalmasını sağlayacaktır.

AYAK TABANINDA NASIR BİTKİSEL TEDAVİSİ

Ayak nasırı genel olarak ayak parmaklarında çıksa da ayak altında nasır da sık görülen bir hastalıktır. Ayak tabanında nasır için bitkisel kürler tercih edilebilir. Bu kürler beyaz sirke ve soğan kürü, sarımsaklı zeytinyağı, domates kabuğu, ananas kabuğu ve papatya çayı kürü olarak 5 farklı şekilde tabandaki nasıra uygulanabilir.