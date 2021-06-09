Genel olarak basur ismi ile bilenen hemoroid hastalığı hem kadın hem de erkeklerde görülür. Günlük yaşam kalitesine olumsuz etki eden bu hastalık makat bölgesinde gerçekleşir ve tedavi uygulanmadığı takdirde yüksek bir ağrı ve acı yaşanır. Basur memesi nasıl geçer? Dış basur memesi kendiliğinden geçer mi? en çok araştırılan konuların arasında yer almaktadır. Basur tedavisi için en doğru yöntemler ve tedavi süreci hakkında merak edilenler yazımızda…

BASUR MEMESİ NEDİR?

Basur hastalığı makat bölgesinde meydana gelir. Burada makat bölgesinde sarkan çıkıntılara basur memesi adı da verilebilir. Basur hastalığı için kişiler doktora gitmeye çekinse de bu hastalığın tedavisinde tıbbi destek alınması zorunludur. Aksi halde hastalık yaşam kalitenizi düşürecektir.

BASUR MEMESİ NEDEN OLUR?

Basur memesinin oluşmasının temel nedeni kişilerin dışkılamada zorlanması ve uzun süre oturma pozisyonunda kalmasıdır. Bu durum kan akışına olumsuz etki eder ve damarların büyümesine yol açar. Damarla büyürken uterusun da baskı uygular. Basur hastalığı düzensiz çalışmayan bağırsak problemlerinden dolayı da meydana gelebilir. Hemoroid genel olarak erkeklerde görülen bir hastalık olarak bilinse de kadınlarda da görülür. Özellikle hamilelik döneminde kadınlarda basur şikayeti artış gösterir.

BASUR MEMESİ NASIL GEÇER?

Makat bölgesinde ortaya çıkan, ağrılı ve sancılı bir hastalık olan basur memesi hastalığı kanamalara da yol açabilir. Bu yüzden ilk belirtileri ile birlikte doktora görünülmelidir. İç ve dış basur memesi olarak iki farklı şekilde ortaya çıkan bu hastalıkta dış basur memesi tedavisinde hasta çok fazla şikayetçi olmadıkça bir tedavi uygulanmaz. Eğer iç basur memesi meydana geldiyse hastalığın durumuna göre ilaç ya da farklı tedaviler uygulanır. Sonuç elde edilmediği takdirde ise ameliyat yapılması gerekecektir. Basur memesi tedavisinde için fitil, krem, ilaçlarda kullanılır.

DIŞ BASUR MEMESİ KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Dış basur memesi hastalığı genel olarak kendiliğinden geçer. Burada eğer kişi rahatsızlıktan şikayet etmiyorsa herhangi bir tedavi uygulanmaz. Ancak dış basur memesi olan kişiler beslenme düzenine çok dikkat etmeli, kabızlık durumuna yakalanmamalı ve tuvalette uzun süre oturur pozisyonda durmamaya özen göstermelidir. Eğer alınan tüm önlemlere rağmen dış basur memesinde bir büyüme meydana gelirse doktor kontrolü yapılmalıdır.

HAMİLELİKTE DIŞ BASUR MEMESİ NASIL KÜÇÜLÜR?

Hamilelikte sıklıkla görülen dış basur memesinin küçültülmesi için farklı uygulamalar yapılabilir. Bunların arasında fitil, krem veya pomad yer alır. Burada doktor onayı almadan ilaç kullanılmamalıdır. İlaçsız basur memesi küçültme yöntemleri ise şu şekildedir:

Tuvalette uzun süre oturulmamalı ve ıkınmakta zorlanmamalıdır.

Makat bölgesi hijyeni aksatılmamalıdır. Ilık su ile makat bölgesi 15 ila 20 dakika yıkanabilir. Bu işlem ile hem ağrı hem de kaşıntı azalacaktır.

Sert zeminde oturmak hem hamileler hem de basur memesi olan herkes için zararlıdır. Bu yüzden yumuşak zemin tercih edilmeli.

Bitkisel yağlar arasında limon, Hindistan cevizi ve badem yağı da basur memesi bölgesine sürülebilir. Ancak hamilelik döneminde bitkisel yağların kullanımı gebeliğe zarar verebilir. Bu yüzden doktor önerisi ile hareket edilmelidir.

BASUR MEMESİ NASIL İNER?

Basur memesi hastalığında beslenme ve hijyen önemli bir yer tutar. Basur memesinin inmesi için lif içeriği yüksek olan yiyecekler ve zeytinyağlı gıdalar tüketilmelidir. Bunun yanı sıra sıcak su banyosu da basur memesinin inmesine yardımcı olur.