Sputnik V aşısı kimin, hangi ülkenin? Sputnik V aşısı yan etkileri var mı, içeriği nedir ve inaktif mi?

Türkiye'de uygulanan Pfizer-Biontech ve Çin menşeili Sinovac aşısına yeni bir aşı daha ekleniyor. Sputnik V aşısının ilk partisi ülkemize teslim edilirken aşının özellikleri de vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Merak edilen soruların başında, "Sputnik V aşısı kimin, hangi ülkenin?" sorusu ve Sputnik V aşısı yan etkileri yer alıyor. Sputnik V aşısı geleneksel yöntemle üretildiği için ve viral vektör aşısı olduğu için m-RNA aşısı olan Biontech'ten daha emniyetli olduğu bilimsel olarak biliniyor. İşte, Sputnik V aşısı hakkında merak edilen bilgiler...
SPUTNİK V AŞISI KİMİN?
Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır. Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.
SPUTNİK V AŞISI HANGİ ÜLKENİN?
Sputnik V aşısıyla ilgili şu bilgiler bilinmektedir:
Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bir aşıdır ve COVID-19'a karşı korumaya yöneliktir.
Aşı türü: Replike Olmayan Viral Vektör
Uygulama yöntemi: İntramüsküler enjeksiyon
Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor.
Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.
Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor.
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