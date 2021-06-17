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Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:21 Son Güncelleme: 17.6.2021 17:24

Domatesin faydaları nelerdir?

Domatesin faydaları nelerdir?

Domates sofraların vazgeçilmez besinlerinden biridir. Domates tüketimi, yiyeceklerin tadını zenginleştirmenin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Domatesin içeriğinde  potasyum, demir, kalsiyum, A,B,C,K vitaminleri ve fosfor mineralleri mevcuttur. Ayrıca etkili bir antioksidan olan likopenin başlıca kaynağıdır. Domatesi çiğ, pişmiş, kurutulmuş veya sos olarak beslenmemizde birçok yerde kullanıyoruz. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur bunun yanında felç riskini en aza indirir.

-İçeriğindeki C vitamini, likopen ve diğer antioksidanlar sayesinde kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadeleye yardımcı olabilir.

- ve safra taşlarının düşürülmesinde yardımcıdır.

-Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı giderir.

-Domateslerdeki likopenin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

-Domatesler ayrıca kan basıncı seviyelerini düşürdüğü bilinen bir mineral olan potasyum açısından da zengindir.

-Yapılan bir araştırmaya göre, domates suyunun; vücut ağırlığını, vücut yağını ve bel çevresinde biriken yağı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğu söylenmektedir. Ayrıca kilo vermeye katkıda bulunabileceği ve kolesterol seviyelerini düşürebildiği söylenmiştir. Büyük bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, domatesler lif bakımından da zengindir ve kalorisi düşük bir sebzedir. Böylece, tokluk hissini arttırır ve kalori alımını azaltır, böylece kilo kaybına yardımcı olurlar.

- sağlığını korur. Büyük gözenekleri iyileştirmeye, sivilceleri tedavi etmeye, güneş yanığı yatıştırmaya ve donuk cildi canlandırmaya yardımcı olurlar. Domatesteki antioksidanlar, özellikle likopen, hücresel hasar ve cilt iltihaplarını tedavi eder. Ayrıca cilde tazelik verir.

-Domates, likopen, lutein, beta-karoten ve karotenoid adı verilen bir grup fitokimyasal içerir bu sayede göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

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Domatesin faydaları nelerdir?
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