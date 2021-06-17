Sputnik V aşısı kimin, hangi ülkenin? Türkiye'de uygulanacak olan Sputnik V aşısı yan etkileri var mı, içeriği nedir ve inaktif mi?

Ülkemizde uygulanan Pfizer-Biontech ve Çin menşeili Sinovac aşısına yeni bir aşı daha ekleniyor. Sputnik V aşısının ilk partisi ülkemize teslim edildi ve Temmuz ayı itibarıyla uygulanmaya başlaması bekleniyor. Aşının özellikleri de vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Merak edilen soruların başında, "Sputnik V aşısı kimin, hangi ülkenin?" sorusu ve Sputnik V aşısı yan etkileri yer alıyor. Sputnik V aşısı geleneksel yöntemle üretildiği için ve viral vektör aşısı olduğu için m-RNA aşısı olan Biontech'ten daha emniyetli olduğu bilimsel olarak biliniyor. İşte, Sputnik V aşısı hakkında merak edilen bilgiler...

Sputnik-V aşısı Türkiye'ye geldi! 2 haftalık bir inceleme ve bekleme süresinin ardından aşının e-nabızdaki seçenekler arasına girmesi bekleniyor. Sputnik V, koronavirüs salgınında dünyada üretilen sayılı aşılar arasında yer alıyor. Viral vektör bir aşı olan ve geleneksel yöntemlerle üretilen Sputnik-V aşısı, birçok ülke tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin de sipariş verdiği Sputnik V aşısı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Geliştiriciler tarafından açıklanan bilgilere göre, Sputnik V aşısı yan etkileri var mı, içeriği nedir ve inaktif mi ve Sputnik V aşısı hangi ülkenin? İşte, yakın zamanda uygulanmaya başlanacak Sputnik V aşısı hakkında merak edilen bilgiler...