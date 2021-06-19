Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?
Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:27

nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?

Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?

Normalleşmeye başlayan ilk ülkelerden bir tanesi olan İngiltere’de hızla yayılan endişeye sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine şimdiye kadar 65 ülkede görüldüğü açıklanan Delta varyantının kaynağı ise Hindistan. Türkiye’de ise Nisan 2021’in sonunda 5 vakada tespit edildiği biliniyor. Peki, delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?

Hindistan'da ortaya çıkıp İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılan , corona virüsün diğer varyantlarına göre farklılık gösteriyor. Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ederken Covid-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

"İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;

  • Baş ağrısı
  • Boğaz ağrısı
  • Ateş, titreme
  • Kas ağrıları
  • Karın ağrısı ve burun akıntısı
  • Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.
  • Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA