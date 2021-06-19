Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Aşı delta varyantına karşı koruyucu mu?

Hindistan'da ortaya çıkıp İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılan delta varyantı, corona virüsün diğer varyantlarına göre farklılık gösteriyor. Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ederken Covid-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.