KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR, BULAŞICI MI, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burundan vücuda girerek sinüsleri ve beyni etkileyen siyah mantardan enfekte olanlarda, burun tıkanıklığı, yüzde şişme, burunda siyah kabuklanma, baş, yüz ve göz ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Bu mantarın vücuda girmesi veya teması sonrası kana karışarak tüm vücuda ama özellikle de beyine, akciğerlere, sinüslere, burun içine ve gözlere zarar verir. Erken teşhis ve tedavi edilmediğini %50 öldürücü bir hastalıktır.

KARA MANTAR TEDAVİSİ

Şu an için ülkemizde nadir görülen hastalıklar arasındadır. Ancak özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, obezlerde ve diyabet hastaları Covid-19 tedavisi sonrası yakın takip ve gözlem altına alınmalıdır. Covid-19 tedavisinde mutlaka uygulanan tedavileri ve kronik rahatsızlıkların için verilen ilaçları ihmal etmemeli, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeleri, D vitamini gibi bağışıklık sistemi ile ilgili eksiklikleri varsa takviye D vitamini verilmeli, tedbirlere sıkı sıkıya uymaları ve en önemlisi Covid-19 hastalığından korumaları ve aşı olmaları alınacak tedbirler arasındadır.

Covid-19 tedavisi sonrası 2 ile 3 hafta sonrası yakın takip edilmeli, 10 gün karantina sonrası mutlaka en az 3 hafta yakın takip edilmeli ve tedbirlere uymalıdırlar.

Şu an için korkulacak bir durum söz konusu değil, sadece Hindistan'da görülen bu hastalık alınacak tedbirlerle ve uyulacak kişisel tedbirler sonrası dünyaya yayılması önlenebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.