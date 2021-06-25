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Giriş Tarihi: 25.6.2021 07:18 Son Güncelleme: 25.6.2021 07:18

Kalp kası iltihabı nedir, nasıl anlaşılır ve tedavisi var mı? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri neler ve nasıl oluşur?

Kalp kası iltihabı nedir, nasıl anlaşılır ve tedavisi var mı? Kalp kası iltihabı Miyokardit belirtileri neler ve nasıl oluşur?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen Miyokardit, son dönemlerde sık sık araştırılıyor. Koronavirüsün kalp kası iltihabına neden olduğuna dair bulguların ortaya çıkması ile beraber kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler ve nasıl anlaşılır soruları, merak ediliyor. Kalp kası, kalbin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlar nedeniyle iltihaplanabilmektedir. Peki, kalp kası iltihabı nedir, nasıl oluşur? Kalp kası iltihabı olarak da bilinen Miyokardit belirtileri neler ve nasıl anlaşılır? İşte, kalp kası iltihabı ve belirtileri hakkında detaylar

Koronavirüs salgınına bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında kalp kası iltihabı olarak da bilinen Miyokardit de bulunuyor. Kalp kası iltihabı, enfeksiyonlara bağlı olarak görülmektedir ve koronavirüs de bu durumu tetiklemektedir. Bu nedenle, son dönemlerde sık sık kalp kası iltihabı vakaları görülmektedir. Hâl böyle olunca, kalp kası iltihabı nedir, nasıl anlaşılır ve belirtileri neler konusuyla ilgili bilgi edinme süreci de hızlandı. Peki, Miyokardit olarak adlandırılan kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler ve nasıl anlaşılır? İşte, kalp kası iltihabı ve belirtileri...

MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHABI) NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

MİYOKARDİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.

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Kalp kası iltihabı nedir, nasıl anlaşılır ve tedavisi var mı? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri neler ve nasıl oluşur?
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