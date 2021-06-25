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Giriş Tarihi: 25.6.2021 11:25 Son Güncelleme: 25.6.2021 11:26

Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor, açık havada maskeler ne zaman çıkacak?

Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor, açık havada maskeler ne zaman çıkacak?

Normalleşme süreciyle beraber maske yasağı kalktı mı, maske takma zorunluluğu kalkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Aşılama çalışmalarının hız kazanması ve vaka sayısındaki düşüşle beraber maske zorunluluğunun gevşetileceği düşünülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan olumlu görüşün gelmesi halinde maske zorunluluğunun gündeme alınması da bir diğer önemli konu arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı’ndan çıkacak son karar ile maske yasağı ne zaman bitecek sorusu yanıt bulması bekleniyor. Peki Maske yasağı kalktı mı, maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Maske yasağı kalktı mı, maskeler ne zaman çıkacak, maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı kararında maske takma zorunluluğu ile ilgili açıklama gelmemişti. Şimdi ise gözler yeni Kabine Toplantısı ile maskelerin çıkacağı tarih bilgisine çevrildi. Buna göre; Maske yasağı kalktı mı, maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili diğer detaylar şöyle;

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."

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Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor, açık havada maskeler ne zaman çıkacak?
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