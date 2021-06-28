Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı zorunluluğu iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olacağı ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında, AVM'lere girişte, toplu taşıma kullanımında koronavis aşısının zorunlu olacağı yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı, sıkça sorulan sorular sayfasında bu iddialara net bir cevap verdi. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak, aşı olmak zorunlu mu? İşte, bakanlık tarafından yapılan açıklama ve aşı zorunluluğu hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgiler.