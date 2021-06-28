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Haberler Sağlık Haberleri Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı zorunluluğu iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:40 Son Güncelleme: 28.6.2021 14:45

Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı zorunluluğu iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı zorunluluğu iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Farklı platformlarda ve sosyal medyada, aşı olmayanların AVM, toplu taşıma gibi yerlere giremeyeceği, seyahat edemeyeceği iddia edilmişti. Bu zorunluluk iddiaları üzerine vatandaşlar "koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu soruya en net cevap Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre "koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?" sorusunun yanıtı...

Koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olacağı ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialar arasında, AVM'lere girişte, toplu taşıma kullanımında koronavis aşısının zorunlu olacağı yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı, sıkça sorulan sorular sayfasında bu iddialara net bir cevap verdi. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak, aşı olmak zorunlu mu? İşte, bakanlık tarafından yapılan açıklama ve aşı zorunluluğu hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgiler.

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir.

HUKUKİ OLARAK AŞI ZORUNLU MU?

Anayasanın 17. maddesinde, "Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı" hüküm altına alınıyor.

ABDULHAY SELİM DÜNDAR

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Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı zorunluluğu iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
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