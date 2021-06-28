ALERJİSİ OLANLAR AŞI OLACAK MI?

Uzmanlar, alerjisi olan kişilerin Kovid-19 aşıları konusunda endişe yaşamaması gerektiğini, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebileceğini belirterek, aşıların hastane ortamında yapılmasının önem taşıdığını bildirdi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, Kovid-19 aşılarının, alerjisi olanlara etkileri ile anaflaksiye (alerjik şok) yol açıp açmadığı konusundaki endişelere açıklık getirdi.

Anaflaksinin alerjiye bağlı şekilde dakikalar içinde geliştiğini, bazen ölümle sonuçlanan durumlara yol açtığını ve bu noktada hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu anlatan Mungan, anaflaksiye en çok çocuklarda besin, yetişkinlerde ilaç alerjilerinin, arı sokmalarının ve lateks alerjilerinin neden olduğunu belirtti.

MİLYONDA BİR!

Alerjisi bulunanların bu durumdan korkması nedeniyle Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt yaşadığını dile getiren Mungan, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm aşılarla ilgili ciddi alerjik reaksiyonların oluşması milyonda bir gibi çok düşük oranda. Kovid-19 aşılarında ise özellikle BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili vakalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu oranın 1 milyonda 4,6 olduğu saptandı. Yani tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil.

Sinovac'ta ise fazla bir veri bulunmamasına karşın kendi merkezlerimizdeki aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech ile benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 aşısı olup anaflaksi sebebiyle kaybedilen hasta bildirilmedi."