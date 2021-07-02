Badem ne zaman toplanır? Badem hangi mevsimde, ayda yenir?

Badem dünya genelinde üretilen ve faydası saymakla bitmeyen besin türlerinden biridir. Yunanistan, Çin, İran, İtalya, Fas, Portekiz, İspanya, Suriye, Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede yetiştirilmektedir. Sıcak, ılık iklim sever, kurağa çok dayanıklı bitkidir. Nemli havadan, soğuk rüzgardan hoşlanmadığını da söyleyebiliriz. İlkbaharda erken çiçek açtığı için, geç gelen kırağılarda çiçekleri donar. Hasat yapılırken de bu konulara dikkat edilmesi gereklidir.

BADEM NE ZAMAN TOPLANIR?

Badem ülkemizde en çok Ege Bölgesinde yetiştirilmektedir. Ege Bölgesi dışında Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgesinde de yetiştirilmektedir. Bu yüzden bademin hasat zamanı, üretim bölgesinin iklim tipine ve çeşidine göre değişmektedir. Badem meyvesinin, yeşil kabuğu çatladığı andan itibaren meyveleri olgunlaşmaya başlar. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ağustos ayında, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de Temmuz ayı ortasında badem toplanmaya başlar. Badem hasat zamanı için meyvenin olgunlaşması önemlidir.

BADEM HANGİ MEVSİMDE YENİR?

Badem mevsimi 15 Haziran-15 Temmuz arasıdır. Bu mevsimde aldığınız taze bademin kendiliğinden sarımsı bir zarı olup, kolayca yiyebilirsiniz. Eğer biraz daha olgunlaşmasını bekleyecek olursanız Ağustos sonu gibi badem meyvesi yiyebilirsiniz.

BADEM NASIL TOPLANIR?

Badem hasadı çoğu ülkelerde elle yapılmaktadır. Sırık yardımı ile badem dalları çırpılır, olgunlaşmış bademler yere düşer. Yere serilmiş brandaların üzerine bademler düşmeye başlar. Daha sonra badem meyvesi yapraklarından ayrılır.

YEŞİL BADEM HANGİ AYDA ÇIKAR?

Yeşil badem diğer adıyla çağla 25 Şubat'tan sonra çıkmaya başlar. Türkiye'de sevilerek yenilen yeşil badem manav ve pazar yerlerinde oldukça ilgi görmektedir. Yeşil bademin çıkma zamanına Şubat-Mart diyebiliriz.