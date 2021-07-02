Zeytin ne zaman toplanır? Zeytin hangi mevsimde, ayda toplanır?

Zeytin üretiminin en önemli işlemlerinden biri hasattır. Hasat, zeytinin kalitesini belirlemede önemli rol oynar. Yani zeytin doğru zamanda ve doğru yöntemlerle toplanması gerekir. Zeytin ve zeytinyağının miktarını ve kalitesini belirlemesi bir yana gelecek yıllardaki verim içinde önemli olduğunu söyleyebiliriz.

ZEYTİN NE ZAMAN TOPLANIR?

Zeytin yetiştiriciliğinde en önemli işlemlerden biri hasat zamanı olduğundan bahsettik. Zeytinin üretim amacına göre hasat işlemleri de farklılık göstermektedir. Bunların dışında zeytin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirildiği için bölgeye düşen yıllık yağış miktarı, sıcaklık derecesi de önemlidir.

ZEYTİN TOPLAMA ZAMANI HANGİ MEVSİM?

Eğer sofralık zeytin toplamak istiyorsanız, yani çizme ve kırma yeşil zeytin olarak işlenecek zeytinler Eylül-Ekim aylarında toplanmaktadır. Siyah salamura veya sele zeytini olarak işlenecek zeytinlerin toplama işlemini yılın sıcaklık gidişine bağlı olarak Ekim-Kasım-Aralık ayları olarak belirtebiliriz. Eğer yağlık zeytin toplamak istiyorsanız, ağaçta yeşil meyvenin kalmadığı ve meyvede yağ oranının en üst seviyeye çıktığı zaman yapmalısınız. Yeşil salamura olarak tüketilecek zeytinler, meyvenin zeytin yeşili renginden sarımsı-yeşil renge döndüğü zaman toplanmalıdır. Siyah salamura olarak yetiştirilen zeytinler, kararma kabuktan meyve etine doğru geçtiğinde ve dane normal iriliğine ulaştığında toplanmalıdır.

ZEYTİN NASIL TOPLANIR?

Zeytin hasat zamanı dikkat edilmesi gereken maddeler vardır. Bunları şu şekilde sıralayalım:

Sofralık zeytinlerin toplanması mutlaka elle ve dikkatlice yapılmalıdır.

Zeytin kabuğunun zarar görmesi ve etli kısmının ezilmesi gibi olumsuz durumlardan kaçınılmalıdır. Çünkü enfeksiyona sebep olduğu için zarar verir ayrıca zeytinin piyasa değerini düşürür.

Yeterli olgunluğa gelen sofralık zeytinler el ile dikkatlice toplanmalıdır.

Bir kova veya sepete konulmalıdır.

ZEYTİN NE ZAMAN İLAÇLANIR?

Zeytin yetiştiriciliğinde en önemli hususlardan biri de ilaçlama dönemidir. Zeytinde pamuklu bitler sıklıkla görüldüğü için yılın belirli dönemlerinde ilaçlama gereklidir. Zeytin güvesi de zeytine zarar veren bir diğer etkendir. Zeytin ilaçlama dönemi genellikle ilkbahar aylarının yağışlı geçtiği nemli zamanlarda olmaktadır. Zeytin güvesine karşı ilaçlama yapılmayan bahçelerde ise, ağaçların sadece yoğun zarar görmüş somakları ilaçlanmalıdır. Zeytinin sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra ilaçlanma başlanır, çiçeklenme zamanına kadar devam eder.

ZEYTİN NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Zeytin çiçeklenme dönemi genellikle ilkbaharın sonu yaz mevsiminin başlarına denk gelmektedir. Tam çiçeklenme denen olay, 15 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleşir. Zeytin ağacı çiçekleri, baharın sonlarına doğru yaprakların altından, küçük beyazımsı-sarı renkli, kokulu, seyrek salkımlar halinde açmaktadır.