Kivi ne zaman, hangi ayda toplanır? Türkiye'de kivi hasadı ne zaman?

Ülkemizde kivi üretimi ağırlıklı olarak Marmara ve Karadeniz bölgesinde yapılmaktadır. Marmara Bölgesinin bu konuda birinci olmasının nedeni tüketiminin bu bölgede yoğunlaşmasıdır. Kivi yetiştirme işlemleri ekim ve dikim olmak üzere iki farklı yolla başlamaktadır. Dileyen tohum olarak aldığınız kivileri toprağa ekerek yetiştirmeye başlayabilir, diğer bir seçenek olarak fide şeklinde alınan kiviler toprağa dikilerek yapılabilir. Bundan sonraki süreç hasat zamanıdır. Kivi ne zaman toplanır? Detayları inceleyelim.

KİVİ HANGİ MEVSİMDE DİKİLİR?

Kivi yetiştiriciliği yapılırken iklim ve toprak etkenleri çok önemlidir. Toprak doğru bir şekilde hazırlanmış olsa bile iklimin istenen özelliklerde olmaması yüzünden kivi üretimi olumsuz etkilenebilir. Kiviler sert rüzgârlardan ciddi seviyede zarar görecekleri için rüzgarın az olduğu bölgeler seçilmelidir. Kış meyvesi olarak da bilindiği için soğuğu sevmektedir. Ancak düşük sıcaklıklara karşı dayanımını yüksek sıcaklıklara karşı da görmek mümkün olmamaktadır. Açık kök kivi fidanları yaprak dökümüyle beraber genelde Kasım ayı 1 ile 2. Haftasından itibaren, bölgelere ve rakıma göre Nisan ayının son haftasına kadar dikilebilmektedir.

KİVİ NE ZAMAN MEYVE VERİR?

Kivi bitkisi Mayıs ayında çiçek açmaya başlar. Daha sonra çiçek açan kivi Ekim ayı ortası ile Kasım aylarında hasat edilir. Karadeniz bölgesinde yağış fazlalığı nedeniyle sıcaklık düşük olur. Bu nedenle olgunlaşma aralık ayına da uzayabilir.

KİVİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Kivinin toplama zamanı çok önemlidir. O yılki iklim şartlarına göre hasat zamanı değişebileceği için çiftçiler erken hasat yapmamaya dikkat etmelidirler. Hasat zamanının belirlenmesinin en garantili metodu meyvedeki Suda Çözünen Kuru Madde (SÇKM) miktarıdır. Son haftalara girildiğinde SÇKM miktarına sık sık bakılarak (en az haftada 3 defa) hasat zamanı belirlenmelidir. Kivi meyvesi her yıl Kasım ayı başı ile ortası arasında toplanmaktadır.

TÜRKİYE'DE KİVİ HASADI NE ZAMAN?

Türkiye'de kivi hasadı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak Ekim ve Kasım aylarında hasadı yapılmaktadır. Yağışın yoğun olduğu yerlerde hasat zamanı uzayabilmektedir.