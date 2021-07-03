Muşmula ne zaman, hangi mevsimde toplanır? Döngel (muşmula) nasıl olgunlaşır?

Potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineralleri içerisinde barındıran muşmula, bazı kişilerin çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Muşmula ülkemizin her bölgesinde yetişebilen kahverengi çok çekirdekli ufak meyve olduğu için atıştırmalık kolayca tüketilebilir. Muşmula toplamak için doğru mevsimi seçmeniz gerekir. Özellikle olgunlaşmasını beklemen toplarsanız ağzınızda ekşi ve buruk bir tat bırakacaktır.

DÖNGEL NASIL OLGUNLAŞIR?

Muşmula diğer adıyla döngel kumlu topraklarda yetişmesi daha kolay bir ağaç türüdür. Yapraklarına bahar aylarında yaprak gübresi atılarak verim alınabilir. Vitamini eksik topraklara, vitamin ve mineral takviyesi yapılarak iyileşme sağlanır. Sürekli sulanmaktan çok hoşlanmaz, toprak nemini kaybettiği zaman sulaması yapılmalıdır. Sonbahar aylarında budaması yapılmalıdır. İlkbahar aylarında çiçeklenir, çiçeğini daha verimli hale getirmek için yanına farklı ağaçlarda dikilebilir.

MUŞMULA NE ZAMAN TOPLANIR?

Muşmula Nisan ve Mayıs aylarında yapraklanmaya başlar. Daha sonra çiçeklenerek gürleşir. Yaz aylarında meyveleri olgunlaşmaya başlar. Muşmula hasat zamanı Ekim ile Kasım ayları arasına denk gelir. Muşmula toplamak isteyenler Ekim-Kasım ayları arasında olgunlaşan muşmulaları toplayabilirler. Fazla olgunlaşmasını da beklememeniz gereklidir. Muşmula içinden dışına doğru olgunlaştığı için dışı sert olabilir. Bu nedenle meyveler sert olsa da kesinlikle toplanmalıdır.

MUŞMULA HANGİ AYDA TOPLANIR?

Muşmula meyvesi yaz aylarında yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. Ekim-Kasım aylarında da toplayabilirsiniz. Yılın en son meyvesi sayıldığı için toplanması da en son yapılır.

MUŞMULA AĞACI KAÇ YILDA MEYVE VERİR?

Muşmula ağacı ilk dikildiği yıldan sonra 3 yıl içerisinde meyve vermeye başlayacaktır. Düzenli bakımları, gübrelemesi ve budaması yapıldığı zaman diğer senelerde verim almaya devam edebilirsiniz.