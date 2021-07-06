Ceviz ne zaman toplanır? Ceviz hasadı nasıl yapılır, erken yapılırsa ne olur?

Ceviz hasadı cevizin çeşidine göre değişir. Fakat bir genelleme yapmak gerekir Eylül ayı, pek çok ceviz çeşidinin hasat zamanıdır. Pratik olarak ise hasat zamanını, cevizin yeşil kabuğunun hafifçe çatlamaya başladı dönem olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda merak edilen "Ceviz ne zaman toplanır, hasadı ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularının yanıtları…

CEVİZ NE ZAMAN TOPLANIR?

Ceviz hasadı yapılırken pek çok etken göz önünde bulundurulur. Bu etkenler şu şekildedir:

Hasadın yapıldığı yıl yağan yağış miktarı

Hasat yapılan bölgenin sıcaklık dengesi

Hasat yapılan bölgedeki toprak ve iklim şartları

Ülkemizde ceviz toplaması genel olarak sonbahar mevsiminde, Eylül ayında yapılır. Ceviz toplamak için en iyi zaman ise cevizin yeşil kısmının üçte birinin çatlamaya başladığı zaman dilimidir. Cevizin içinin tam dolu olduğu ve boşluk olmadığı zaman olgunlaşan ceviz toplanır. Ceviz kabuğundaki yumuşaklık yerini sertliğe bıraktığı zaman toplama için uygun zamandır.

CEVİZ NASIL TOPLANIR?

Ceviz ağacının silkelenerek meyvelerinin toplanması daha uygundur.

İş makineleri veya silkeleme yapabilecek aletler ile ağaca zarar vermeyecek şekilde toplama işlemi yapılabilir. Dalları silkeleyerek de toplanabilir.

Dalları silkelemek ağacı silkelemeye göre daha zahmetli ve uzun bir süreçtir.

Toplamadaki asıl amaç ağaca zarar vermemek ve gelecek yıllarda aynı mahsulü alabilmektir.

CEVİZ HASADI NASIL YAPILIR?

Hasattan önceki 20 günlük süre boyunca ağaçlar en az iki kez yeterince sulanmalıdır. Bu sayede hasat kolay olur ve meyvenin kalitesi artar. Hasat zamanı geldiğinde hasat olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmalı, güneşin tepede olduğu sıcak saatlerde ara verilmemelidir.

Hasat mümkün olduğunda ağaç dallara silkelenerek yapılmalıdır. Sırıkla vurularak yapılması bir sonraki senenin mahsulüne şimdiden zarar verilmesi anlamına gelir.

CEVİZ HASADI ERKEN YAPILIRSA NE OLUR?

Erken hasat iç ceviz ağırlığında kayıplara neden olur. Aynı zamanda ceviz hasadının fazla geciktirilmemesi de önemlidir. Hasadın gecikmesi halinde ceviz fidanlarındaki meyvelerin rengi koyu bir hal alır ve kalitesi azalır.

Hasat işi genellikle birkaç defada yapılabilir. Elle (sırıkla çırparak) yapılan hasatta bir sonraki yılın ürününü oluşturacak ceviz sürgünleri zarar görür. Mekanik sarsıcılar kullanılarak işgücünden tasarruf sağlanırken ceviz fidanlarının da zarar görmemesi sağlanır. Böylece düzenli bir şekilde ürün almak mümkün hale gelir.

CEVİZ HASAT SONRASI NASIL DEPOLANIR?

Silkelenerek ağaç dibine dökülen cevizler seri bir şekilde toplanıp yeşil kabuğundan çıkartılmalıdır. Bu aşamada makine kullanımı tavsiye edilir. Yeşil kabuğundan ayrılarak gölge ve havadar bir alanda karıştırılan cevizler burada kurutulabilir. Yeterince kurutulduktan sonra hava sirkülasyonu olan bir çuvalda, uygun bir depoda saklanabilir. Gerekli olmadıkça ceviz sert kabuğundan çıkartılmamalıdır. İç cevizin sağlıklı bir şekilde saklanması çok zor, saklama süresi ise çok kısadır.