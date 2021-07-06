Dut Yaprağı Ne Zaman Toplanır? Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur ve Saklanır?

Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen dut yaprağı yüzyıllardır geleneksel tıp içerisinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Dut yaprağını toplamak isteyenler için ise en iyi zaman yaz aylarıdır. Yaz aylarında toplanan bu yaprağı kurutmak için ise kuru gölge bir yere sermek gerekmektedir.

DUT YAPRAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Faydaları bitmek bilmeyen dut yaprağı, dut meyvesinin ağacının yaprağıdır. Bu yaprak C vitamini, çinko, kalsiyum, ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Dut tüketimi Mayıs aylarından itibaren başlamaktadır. Dut yaprakları yaz aylarında olur. Mayıs ayı ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında dut yaprağını toplayabilirsiniz. Yani meyvesini toplamaya başladığınız zamandan itibaren ağacın yapraklarını da toplayabilirsiniz.

DUT YAPRAĞI NASIL KURUTULUR?

İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan bu yaprağı Mayıs- Ağustos aylarında topladıktan sonra evinizde ya da dışarıda gölge bir alana sererek kurutabilirsiniz. Kurutma sırasında yaprakların tek tek ve özenle dizilmesi çok önemlidir. Üst üste gelen yapraklar iyi kurumayabilir ya da çürüyebilirler. Tek sıra olarak dizdiğimiz dut yapraklarını direkt güneş ışığı altında da kurutmamak gerekmektedir. Direkt güneş ışığına maruz kalmaları vitamin ve renk kaybına neden olmaktadır.

TAZE DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yapılan deneylere göre zayıflatma etkisi bulunan dut yaprağı çayını yapabilmek için gereken malzemeler şunlardır:

1 bardak su

3 adet dut yaprağı

Öncelikle bir bardak suyu ısıtınız. Kaynamadan birkaç dakika önce suyu ocaktan almanız gerekmektedir. Ardından bu ısınmış suyun içine dut yapraklarını atınız. Daha sonra 5- 6 dakika dut yapraklarının demlenmesini bekleyiniz. Sonrasında dut çayınızı afiyetle içebilirsiniz. Dilerseniz tatlandırmak amacıyla içerisine bal ekleyebilirsiniz. Aynı gün içerisinde 2 bardaktan fazla tüketmemeye dikkat ediniz.

DUT YAPRAĞININ ZARARI VAR MI?

İçerisinde pek çok vitamin, mineral ve doğal bileşen bulunan dut yaprağının vücuda bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat şeker hastası iseniz ve bununla ilgili bir ilaç kullanıyorsanız bu ilaçla ve hastalıkla bir etkileşim meydana gelebilir bu nedenle dut yaprağı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Bunlara ek olarak hamileler ve emzirenler de kullanmadan önce doktorlarına danışmalılardır.

DUT YAPRAĞI NASIL SAKLANIR?

Anlattığımız yöntem ile kurutmuş olduğunuz dut yapraklarını direkt güneş ışığından uzak serin ve rutubetsiz bir ortamda saklamak gerekmektedir. Mümkün ise hava almayacak şekilde saklamanız önerilir. Buzdolabında saklamaya gerek yoktur.