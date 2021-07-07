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Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:04 Son Güncelleme: 7.7.2021 09:14

Çam fıstığı ne zaman (hangi mevsimde) meyve verir? Çam fıstığı ne zaman, hangi ayda toplanır?

Çam fıstığı ne zaman hangi mevsimde meyve verir? Çam fıstığı ne zaman, hangi ayda toplanır?

Çam fıstığı diğer adıyla Güner içi olarak bilinen fıstık çamının (Pinus pinea) kozalaklarından çıkarılan sert kabukların kırılması sonucu elde edilen besin maddesidir. Besin değeri oldukça yüksek olduğu için uzmanlar tarafından önerilen bir çam türüdür. Bütün Akdeniz ülkelerinden yetişen bu ağaç şemsiye görünümünde 20 m'ye boylanabilen bir yapıya sahiptir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan çam fıstığı yılın belirli dönemlerinde toplanmaktadır. Çam fıstığı ne zaman toplanır? Sorusunu yanıtlayacağız. İşte çam fıstığının meyve verme zamanları…

Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 tipe ayrılmıştır. Bunlar kozak tipi, Aydın tipi, Maraş tipidir. Bunların meyve verme zamanları da farklı olabilmektedir. Çam fıstığı kozalakları olgunlaşınca ağaçtan bir sopa yardımıyla düşürülmektedir. Güneş alan bir yere düzgünce serilir. Kozalaklar sıcağın yardımıyla açılarak içindeki tohumlar dışarı çıkarılmaktadır. Daha sonra tohumlar suda yumuşatılarak içindeki fıstık ayrılır. Tohumu kaplayan ince zar temizlendikten sonra fıstık kurutulur. Kurutulan fıstıktan çıkan fıstıklar çuvallanıp satışa hazır hale getirilir.

ÇAM FISTIĞI NE ZAMAN MEYVE VERİR?

Ülkemizde çam fıstığının ticari üretimi Aydın, Muğla, İzmir civarlarında ve Akdeniz Bölgesi'ndeki illerimizde yapılmaktadır. Çok fazla suya ihtiyaç duymadan kolay şekilde yetiştirilebilen çam fıstığı kozalağı yazın sıcaklarda olgunlaşmaya başlar. Sonbahar ile birlikte artık olgunlaşma evresi tamamlanır. Kasım ayından itibaren meyve vermeye başlar.

ÇAM FISTIĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Çam fıstığı kozalağı Kasım ayında toplanmaya başlar. Bu süre Mayıs ayına kadar devam edebilmektedir. Olgunlaşan kozalaklar kırılıp içerisinden fıstığın çıkarılması işlem devam eder.

ÇAM FISTIĞI HANGİ AYDA TOPLANIR?

Çam fıstığı kozalağı ortalama olarak 15 Kasım'dan sonra yavaş yavaş toplanmaya başlar. Ağaçlardan toplanan kozalaklar depolanır. Haziran ve Temmuz ayında depolanan kozalaklar güneşe serilerek açılması beklenir.

HER KOZALAKTAN ÇAM FISTIĞI ÇIKAR MI?

Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 tipe ayrılmıştır:

  • Kozak tipi, yumuşak, iri ve dolgun gövdeli
  • Aydın tipi, iri-ufak ve az dolgun gövdeli
  • Maraş tipi, uzun ince ve gevrek

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