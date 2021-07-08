Ayaktaki kaşıntıya ne iyi gelir? Ayak kaşınmasının sebebi nedir ve nasıl geçer?

Uyumak için yattığınızda ya da dışarıda dolaşırken ayakkabınızın içindeki ayağınız sizi çıldırtacak derecede kaşınabilir. Ayak kaşıntısı için bir ilaç arayışında olabilirsiniz ancak öncelikle bu kaşıntının nedenini öğrenmeniz gerekmektedir. Ayak kaşıntısı genelde ciddi bir sağlık sorunu değildir. Ancak kaşıntının yanında kızarıklık veya kızarıklık fark edebilirsiniz; kabarcıklar; ciltte kuru veya pullu alanlar; kaşıntılı şişlikler; ve hatta bir kısmının ciddi şekilde şişmesi... İşte ayak kaşıntısının nedenleri...

Periferik nöropati

Periferik nöropati, vücudun her yerine yayılan periferik sinir sistemine zarar verir.

Sinir hasarı, ayaklar da dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde kaşıntı, uyuşukluk ve ağrı gibi hislere neden olabilir.

Cilt kurluğu

Kaşıntılı kuru cildi rahatlatmak için ayağına losyon süren kişi

Kremler ve losyonlar kaşıntılı ve kuru cildi rahatlatır.

Kuru cilt bazen kaşıntıya neden olabilir. Cilt kuruluğuna neden olabilecek risk faktörleri şunları içerir:

yaş

kuru bir iklimde yaşamak

Sağlık ve hizmet endüstrilerinde sık sık elde yıkama gerektiğinden, örneğin suya düzenli maruz kalma

klorlu suda yüzmek.



Bir insan ayağında kuru bir cilde sahipse kaşıntı yapabilir.

Düzenli nemlendiriciler işe yaramazsa, bir eczacı etkili reçetesiz (OTC) ürünler önerebilir.

Sedef hastalığı

Sedef hastalığı, ağrılı, pul pul kırmızı cilde neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Ayaklar da dahil olmak üzere vücudun neredeyse her bölümünü etkileyebilir. Sedef hastalığı aşırı kaşıntılı ve ağrılı olabilir.

Bir kişinin bağışıklık sistemi sağlıklı cilt hücrelerine saldırmaya başladığında oluşur. Bu, döküntü oluşturan bu hücrelerin üretimini hızlandırır.

Tedaviler genellikle katran, salisilik asit, kortikosteroidler veya bir kombinasyon içerebilen kremleri ve losyonları içerir.

Egzama

Atopik dermatit olarak da bilinen egzama, genellikle çok kuru, kaşıntılı cilt ile karakterize bir durumdur. Ayaklar da dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde görünebilir.

Ulusal Allerji ve Enfeksiyöz Hastalıklar Enstitüsü'ne göre, çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu söz konusu gibi görünse de, egzamaya neyin neden olduğu belli değil.

Didrotik egzama genellikle ayaklarda ve ayaklarda görünen bir türdür. Küçük, derin, aşırı kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Dişiler bu egzama formunu geliştirme olasılığının iki katıdır.

İnsanlar, ayaklarını soğuk suya batırmak veya bölgeye soğuk, nemli kompresler uygulamak suretiyle hafif disidrotik egzamanın neden olduğu kaşıntıyı tedavi edebilirler.

Egzama daha şiddetli ise, bir doktor kremler reçete edebilir veya OTC çözümleri önerebilir.

Atlet Ayağı/Sporcu Ayağı

Sporcunun ayağı, ayak parmaklarının diğer kısımlarını da etkileyebilmesine rağmen, genellikle ayak parmakları arasında gelişen bir mantar cilt hastalığıdır.

Sporcunun ayağı, enfekte olmuş bölgede kaşıntı ve yanma hissine neden olabilir.

Mantarlar, spor ayakkabıları gibi sıcak, nemli ve karanlık koşullarda büyür. Bu mantarların aşırı büyümesi sporcunun ayağına neden olabilir.

Hap veya losyon olarak gelen antifungal ilaçlar, sporcunun ayağının tedavisinde genellikle çok etkilidir.