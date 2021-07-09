Alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alıç sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır?

Eski muşmula olarak bilinen, alıç meyvesinden yapılan alıç sirkesinin sağlığa pek çok faydası vardır. Sağlığa faydalarından dolayı doğal bir ilaç olarak görülen alıç sirkesi aynı zamanda zayıflamak içinde kullanılan bir besindir. Peki alıç sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır, alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alıç sirkesine dair tüm merak edilenleri öğrenmek için hazır olun.

ALIÇ SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR?

Alıç sirkesi tüketimi oldukça kolay bir üründür. İsteğe bağlı olarak sabah ve akşam tüketilebilmektedir. Genel kullanım tavsiyesi 1 bardak su içerine 1 çay kaşığı kadar alıç sirkesi ilave edilerek içilmesidir. Diğer sirkelerde olduğu gibi asit içerdiğinden dolayı alıç sirkesinin de suya katılarak içilmesi daha doğru bir yöntemdir. Dikkat edilmesi gereken bir husus olarak mide sorunu yaşayanların alıç sirkesi doğru tüketmeleridir. Aşırı bir tüketim mide de sindirim sorunlarına sebebiyet verebilir.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Alıç sirkesi tıpkı diğer sirkelerde olduğu gibi salata ve meze gibi yemeklerin içerisinde kullanılabilir. Ayrıca suyun içerisine 1 tatlı kaşığı alıç sirkesini katarak da kullanımı mümkündür. Bu şekliyle günde 2 defa tüketmek gerekir.

ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Alıç sirkesi zayıflatır mı sorusunu duyar gibiyiz. Öyleyse sizi fazla meraklandırmadan sorunuzu cevaplayalım. Metabolizmanın hızlı çalışmasında büyük etkiye sahip olan alıç sirkesinin tek başına zayıflattığını söylemek doğru olmaz. Ancak diyetlerde sabah aç karnına tüketildiği takdirde alıç sirkesi yağ yakımını kolaylaştırır. Ayrıca antioksidan özelliği sebebiyle tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olur.

ALIÇ SİRKESİ NE İŞE YARAR?

Birçok farklı alanda kullanılabilen alıç sirkesi ne işe yarar sorusuna yanıtlar say say bitmez. Öncelikle alıç sirkesi tedavi edici bir besinden çok takviye edici bir özelliğe sahiptir. Mide de meydana gelebilecek tüm rahatsızlıklarda kullanılabilmektedir. Örneğin mide krampları, hazımsızlık gibi durumlarda fayda sağlayıcı bir etkiye sahiptir. Alıç sirkesinin işe yaradığı diğer bir rahatsızlık da kolesteroldür. Kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükseltir. Ayrıca rahatlama hissi veren alıç sirkesi anksiyete sorunlarında da çözüm sağlamaktadır.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI

Alıç sirkesinin vücuda birçok faydası vardır. Alıç sirkesinin faydalarının başında bağışıklığa iyi gelmesi gelir. Bu nedenle diyetlerde de tavsiye edilmektedir. Sinir sisteminde yatıştırıcı bir etkiye sahip olan alıç sirkesi uykusuzluğun da önüne geçmektedir. Ayrıca panik atak ve başka psikolojik sorunlarda da etkiye sahiptir.Alıç sirkesi ayrıca böbrek komunu dökmeye yaraması ve idrar sökme özelliği ile böbrek rahatsızlıklarına da şifa olmaktadır.

Antiseptik özelliği bulunan alıç sirkesi bu sayede cilt sorunlarına da iyi gelir. Sirkenin mikropları öldürmesi sayesinde cildin bakterilerden temizlenmesine yardımcı olur. Alıç sirkesi aynı zamanda cilde iyi gelmesinden dolayı yüzü temizleyici tonik olarak da kullanılabilir. Alıç sirkesinin yüzdeki kan dolaşımını hızlandırması da yüze sağladığı faydalardan biridir. Bu sayede cilde doğal bir güzellik katmış olur.

ALIÇ SİRKESİ KALP DAMARLARINI AÇAR MI?

Alıç sirkesinin birçok faydasından söz ettik. Peki alıç sirkesi kalp damarlarını açar mı? Evet, alıç sirkesinin kalbe de çok büyük faydaları vardır. Ancak kesin olarak alıç sirkesinin kalp damarlarını açtığını söylemeyiz. Kalbe faydası konusunda kan dolaşımını hızlandıran alıç sirkesi aynı zamanda kalp kaslarını da güçlendirir.