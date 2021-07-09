Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi Aylarda / Mevsimde Çiçek Açar?

Lavanta kurutularak dolaplara konur, lavantanın çiçekleri giysileri böceklerden korur. Lavanta ayrıca boyacılıkta kullanılan esans elde edilir. Batı Anadolu'nun maki bölgelerinde yetişen lavanta çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü ilaçlar elde edilmektedir. Lavanta bu denli önemli bir bitki olduğu için lavanta toplamak isteyenler çiçek açma zamanını beklerler. Lavanta hangi aylarda çiçek açar sorusu ile başlayalım.

LAVANTA HANGİ AYLARDA ÇİÇEK AÇAR?

Lavanta bitkisinin doğru bakımı çok önemlidir. Doğru şekilde yetiştirilen lavanta, Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açmaktadır. Bitkinin bakımı yanlış yapılırsa veya hava şartlarından dolayı çiçek açma dönemleri değişebilir.

LAVANTA NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Lavanta ülkemizde, güzel kokusu ile sabun, parfüm, deterjan ve kozmetikte kullanılmaktadır. En çok Akdeniz olmak üzere Ege Bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Evlerde lavanta yetiştirmek isteyenler saksılarda yetiştirerek lavantanın hoş kokusundan yararlanabilirler. Lavantanın bakımı çok kolay olsa da doğru şekilde yapılmalıdır. Güneş ışığını seven lavanta karanlık yerde yetiştirilmemelidir. Lavanta doğru yetiştirildiğinde de yaz mevsiminde çiçek açmaya başlayacaktır.

LAVANTA KAÇ GÜNDE BİR SULANIR?

Lavanta yetiştiriciliğinde birçok çiftçi yaz aylarında, sıcak ve yağışsız bölgelerde 3-4 defa sulama yapmaktadır. Lavanta sulaması için damlama sulama yöntemi uygulanır. Bitkiler haftada bir kez, özellikle de hasattan 1-2 ay önce (Haziran-Temmuz), 20 dakika boyunca sulanır.

LAVANTANIN ÇİÇEK AÇMASI İÇİN NE YAPILIR?

Lavantanın çiçek açması için özenle bakılması ve büyümesi için özen gösterilmesi gerekir. Eğer lavantanın çiçek açmasını istiyorsanız, bunları uygulayın:

Senede bir kez gübreleme yapın.

Ekilecek olan araziyi düzenli havalandırın.

Tohumları 1 ay kadar dolapta bekletin.

Güneşli olan yere ve 3 mm derinliğe ekin.

Tohumunun çimlendirme işlemi için 21 gün bekleyin.

Bu işlemlerden sonra o sene içinde çimlenme olmaz.

1 sene sonra lavanta bitkisi kendine gelmeğe başladığı için çiçeklenmeğe başlamaktadır.

KURUYAN LAVANTA NASIL CANLANDIRILIR?