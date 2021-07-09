Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi Aylarda / Mevsimde Çiçek Açar?
Giriş Tarihi: 9.7.2021 09:53 Son Güncelleme: 9.7.2021 10:02

Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi Aylarda / Mevsimde Çiçek Açar?

Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi Aylarda / Mevsimde Çiçek Açar?

Ballıbabagiller familyasından olup, Lavandula cinsini oluşturan, çok hoş kokulu Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adına lavanta denir. Atlas Okyanusu adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistana kadar uzanan geniş bir yetiştirilme alanı vardır. Çalı görünümlü lavantalar toplu başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açarlar. Lavanta ne zaman çiçek açar? Lavantaseverlerin merak ettiği konulardan biridir. İşte yanıtları…

Lavanta kurutularak dolaplara konur, lavantanın çiçekleri giysileri böceklerden korur. Lavanta ayrıca boyacılıkta kullanılan esans elde edilir. Batı Anadolu'nun maki bölgelerinde yetişen lavanta çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü ilaçlar elde edilmektedir. Lavanta bu denli önemli bir bitki olduğu için lavanta toplamak isteyenler çiçek açma zamanını beklerler. Lavanta hangi aylarda çiçek açar sorusu ile başlayalım.

LAVANTA HANGİ AYLARDA ÇİÇEK AÇAR?

Lavanta bitkisinin doğru bakımı çok önemlidir. Doğru şekilde yetiştirilen lavanta, Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açmaktadır. Bitkinin bakımı yanlış yapılırsa veya hava şartlarından dolayı çiçek açma dönemleri değişebilir.

LAVANTA NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Lavanta ülkemizde, güzel kokusu ile sabun, parfüm, deterjan ve kozmetikte kullanılmaktadır. En çok Akdeniz olmak üzere Ege Bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Evlerde lavanta yetiştirmek isteyenler saksılarda yetiştirerek lavantanın hoş kokusundan yararlanabilirler. Lavantanın bakımı çok kolay olsa da doğru şekilde yapılmalıdır. Güneş ışığını seven lavanta karanlık yerde yetiştirilmemelidir. Lavanta doğru yetiştirildiğinde de yaz mevsiminde çiçek açmaya başlayacaktır.

LAVANTA KAÇ GÜNDE BİR SULANIR?

Lavanta yetiştiriciliğinde birçok çiftçi yaz aylarında, sıcak ve yağışsız bölgelerde 3-4 defa sulama yapmaktadır. Lavanta sulaması için damlama sulama yöntemi uygulanır. Bitkiler haftada bir kez, özellikle de hasattan 1-2 ay önce (Haziran-Temmuz), 20 dakika boyunca sulanır.

LAVANTANIN ÇİÇEK AÇMASI İÇİN NE YAPILIR?

Lavantanın çiçek açması için özenle bakılması ve büyümesi için özen gösterilmesi gerekir. Eğer lavantanın çiçek açmasını istiyorsanız, bunları uygulayın:

  • Senede bir kez gübreleme yapın.
  • Ekilecek olan araziyi düzenli havalandırın.
  • Tohumları 1 ay kadar dolapta bekletin.
  • Güneşli olan yere ve 3 mm derinliğe ekin.
  • Tohumunun çimlendirme işlemi için 21 gün bekleyin.
  • Bu işlemlerden sonra o sene içinde çimlenme olmaz.
  • 1 sene sonra lavanta bitkisi kendine gelmeğe başladığı için çiçeklenmeğe başlamaktadır.

KURUYAN LAVANTA NASIL CANLANDIRILIR?

  • Lavanta 10-30 derece hava sıcaklığında yetiştirilebilir.
  • Lavanta güneş ışığını çok sevdiği için, günde 4-5 saat güneş ışığı alan bir yerde bekletilmelidir.
  • Kış aylarında ise soğuk ve rüzgar almayan, gölge bir yerde bekletilmesi uygundur.
  • Lavantanın toprağı nemli olduğu sürece susuzluğa dayanıklıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lavanta Ne Zaman Çiçek Açar? Lavanta Hangi Aylarda / Mevsimde Çiçek Açar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA