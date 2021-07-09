Menekşe Ne Zaman Çiçek Açar? Menekşe Hangi Ayda/Mevsimde Çiçek Açar?

Menekşe kokusu harika olan bu bitkiler arasında, hercai diye bilinen türü de yaz aylarında çok güzel mor renkli çiçekler açan çok yıllık bitkilerdir. Menekşegiller familyasına bağlı Viola cinsini oluşturan çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı olarak menekşe adı verilmiştir. Dünyanın birçok yerinde yetişebilen menekşe en çok kuzey yarımkürede yetişmektedir.

MENEKŞE NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Menekşeler yerini sevdiğinde ve sulaması yeterli olduğunda mevsimi geldiğinde kendiliğinden çiçek açan bitkilerdir. Gün kısaldıkça çiçeklenme durumları azalır, günler uzadıkça ise çiçeklenmesi artar. Menekşe bu nedenle bahar aylarında çiçek açmaya başlar. Yaz aylarına kadar devam edebilir. Bazı menekşe türleri kış aylarında da çiçek açabilmektedir.

MENEKŞE HANGİ AYDA ÇİÇEK AÇAR?

Menekşe güneş ışığını seven, bahar aylarında çiçek açarak hoş kokusunu yayan ve çok farklı renklere sahip bitki türüdür. Bitkinin doğru bakımı yapıldığı zaman bahar aylarının başlarında yani Mart, Nisan aylarında çiçek açmaya başlar. Bu süreç Ağustos ayına kadar sürebilmektedir.

MENEKŞENİN ÇİÇEK AÇMASI İÇİN NE YAPILIR?

Doğru bir ortamda yetiştirmelisiniz.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Nemli ortamları sevdiği için nem oranına dikkat etmelisiniz.

Sulama sıklığını toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde ayarlamalısınız.

Drenajlı ve altında ayrı bir kap bulunan saksılar kullanmalısınız.

MENEKŞE KIŞIN ÇİÇEK AÇAR MI?

Menekşe, soğuk hava koşullarına dayanıklıdır. Bazı menekşe türleri kışın da çiçek açabilmektedir. Özellikle Kasım ayında açan menekşeler meşhurdur.

MENEKŞE NASIL CANLANDIRILIR?

Menekşe bakımı çok önemlidir. Yanlış sulama, doğru olmayan bir ortam seçilmesi gibi etkenler menekşenin yetişmemesine sebep olabilmektedir. Menekşe bakımı için ilk kurallardan biri güneş alan ışıklı yerlerde yetiştirilmek. Fakat direk güneş gören yerlerde veya direk ışık alan yerlerde menekşe bitkisi zarar görebilir. İlerleyen zamanlarda yaprakları veya çiçekleri aşırı güneşten dolayı yanabilir. Bunun yerine evde pencerelere yakın yerlere konulabilir. Bu bitkileri sularken soğuk sudan kaçının. Suyu bir kaba doldurduktan sonra oda sıcaklığında bekletin ve suyun oda sıcaklığı ile aynı ayara gelmesini sağlayın. Menekşenin toprağı nemli tutulmalı, kurumasına olanak verilmemelidir