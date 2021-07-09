Mum Çiçeği Ne Zaman Çiçek Açar? Mum Çiçeği Kaç Senede Açar, Bakımı Nasıl Yapılır?

Apocynaceae familyasından Hoya cinsinden olan mum çiçeği ılıman bölgelerde saksı çiçeği olarak yetiştirilen bitki türlerinin ortak adıdır. Kendini taşıyamayan gövde yapısı ve uzun oluşu onu sarmaşık olmaya yöneltmiştir. Yaprakları 6–7 santimetre uzun ve 3–4 santimetre genişlikte kalın ve serttir. Ayrıca yeşilden kahverengiye dönen renkte olup, üzeri parlaktır yani mum gibidir. İsmini de bu yüzden almıştır.

MUM ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

Sarmaşık yapılı bir bitki olan mum çiçeğinin görüntüsü oldukça ve kokusu oldukça hoştur bu yönüyle tam bir ev bitkisidir. Mum çiçeği dayanıklı bir gövdeye sahip olduğu için eski zamanlarda sıklıkla yetiştirilirdi. Ayrıca mum çiçeğinin sarmaşık dalları ve renkli çiçekleri dekorasyon olarak kullanılmaktaydı. Mum çiçeği bitkisini yetiştirmek için en uygun zaman ise ilkbahar ve yaz aylarıdır. Çiçek açma dönemi ise yaz aylarıdır.

MUM ÇİÇEĞİ KAÇ SENEDE AÇAR?

Mum çiçeği ilk yılında çiçek vermeye başlayabilir. Ama çiçeklenmek için 2 ya da 3 yıl da bekleyebilir.

MUM ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Gelişme döneminde en az 16 C kışın en az 10 C sıcaklığa gereksinim gösterir.

Yüksek orantılı nem ister.

Aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan yerleri sever.

Batı ve doğuya pencere kenarlarında bulundurulabilir.

Kar altında kalmaması şartıyla mum çiçeği kışın 7C derece soğuğa dayanır, hiçbir zarar görmez.

Esas sorun soğuk toprağın ıslak olmasıdır.

Kökler soğukta ıslak toprakta hastalıklanır ve çürür.

En fazla 15C derece serin havaya kadar sorun yok ama daha da serin oluyorsa susuz bırakmak gerekir.

Saksıda yetiştirdiğiniz mum çiçeğinizi kışın dışarda bırakıyorsanız sulamayın.

MUM ÇİÇEĞİNİN AÇMA AŞAMALARI

Mum çiçeği yetiştirirken önemli detaylara dikkat ederseniz ilkbahardan yaz sonuna kadar çiçek açabilir. Bunlardan bazıları; bitki tomurcuktayken yerini değiştirmeyin, solmuş çiçekleri koparmayın ve kaçınılmaz hale gelmeden saksı değiştirmeyin. Kışın dinlenme dönemi olur, yazın çiçek açma aşamasına geçer.

MUM ÇİÇEĞİ BALKONDA YETİŞİR Mİ?

Mum çiçeği ev bitkisi olduğu için balkonda yetiştirebilirsiniz. Güneş ışığına fazla maruz bırakmadan, uygun nem oranında yetiştirmeniz mümkündür.

MUM ÇİÇEĞİ NASIL SARDIRILIR?

Mum çiçeği sardırma aparatı yaparak farklı saksıya geçişini yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir yere sardırma yapmak için sarmaşıklı bitkilerde olduğu gibi sardırma yöntemlerini kullanabilirsiniz.