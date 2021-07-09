Orkide Ne Zaman Çiçek Açar? Orkide Ne Kadar Sıklıkla Çiçek Açar?

Uzun yıllar güzelliğini koruyabilen, iyi bakıldığı zaman sürekli yeni çiçek açabilen ve daha da güzelleşen orkide, nadir süs bitkileri arasındadır. Orkideler dünya üzerinde yaklaşık 880 cinsi ve 22.000'den fazla türü vardır. Yetiştirmesi bir o kadar kolay olan orkideler hakkında merak edilenleri hazırladık. Orkide çiçeklerini döktükten sonra tekrar çiçek açması için yapmanız gerekenler ve daha fazlası.

ORKİDE NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Orkideyi tohum olarak ekip de büyütmeye başladıysanız ilk adımı tamamlamış olursunuz. Fakat hemen çiçek açmasını beklemeyin. Tohumdan ekilen orkidelerin çiçek vermesi uzun yıllar sürebilir. Kimi zaman 5 yıl kadar bile sürebilmektedir. Phalaenopsis orkideleri olgunlaştıkları zaman yılda 2 ya da 3 kez çiçek açabilirler. Bu orkide türü ağırlıklı olarak ilkbahar veya sonbaharda çiçek açmaktadır.

ORKİDE ÇİÇEKLERİNİ DÖKTÜKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Orkideyi tohumdan alıp yetiştirdiyseniz ya da yapraklı alıp ektiyseniz belirli zaman sonra çiçeklerini dökecektir. Bu süreçten sonra yapmanız gereken bazı detaylar vardır. Şu şekilde sıralanabilir:

Orkidenin havasız kalmaması gerekir.

Orkidenin üst kısmı olduğu kadar kökünün de hava alması gerekir.

Orkidenizin yapraklarının toz tutmasını önlemeniz lazım.

Orkidenin bulunduğu ortamda nem oranı %40'ın altına inmemeli.

Orkideniz soğukta kalırsa çiçek açmaz.

Gündüz ortam sıcaklığı 26 dereceyi geçmemelidir.

Işık görmeyen orkideniz hiç bir zaman çiçek açmaz.

Güneş ışığının direkt altına da bırakılmamalıdır.

15 günde bir orkide besini adında satılan ek besin ile sulamalısınız.

ORKİDE ÇİÇEKLERİNİ DÖKTÜKTEN SONRA TEKRAR NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Orkideler çiçek döktükten sonra doğru bir şekilde bakılırsa; 8-12 hafta sonra çiçek açacaktır. Ayrıca bu yenilenmiş orkideler eskisinden daha güzel çiçek açacaktır.

ORKİDE ÇİÇEĞİ NE KADAR SIKLIKLARLA ÇİÇEK AÇAR?

Orkidelerin çeşidine göre çiçek açma sıklıkları değişebilmektedir. Bazı orkideler 2 ile 6 ay arası süren çiçek açma süreleri vardır. Phalaenopsis orkideleri olgunlaştıkları zaman yılda 2 ya da 3 kez çiçek açabilirler.

ORKİDE NE ZAMAN ÇİÇEK DÖKER?

Eğer orkidenizin çiçekleri dökülüyorsa bunun sebebi yanlış orkide toprağı kullanmanız olabilir. Özellikle orkide toprağı yerine farklı bir toprak kullanıyor olabilirsiniz. Sulama ve budama zamanlarını yanlış yapıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda orkideniz çiçek dökecektir.