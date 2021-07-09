Radyasyona ne iyi gelir, geçer mi? Vücuttan radyasyon nasıl atılır?

Radyasyona ne iyi gelir, nasıl korunulur? Sorusuna yanıt aranıyor. Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımına radyasyon denir. Özellikle hamilelerin radyasyondan uzak durması gerekiyor. Sürekli cep telefonu kullanmak vücutta tümör oluşmasına sebep olurken, dizüstü bilgisayarlarda tehlike saçabiliyor. Çocukların ve gençler yetişkinlerden daha çok risk taşıyor. Peki Radyasyona ne iyi gelir? Radyasyondan nasıl korunulur? Vücuttaki radyasyon nasıl ölçülür?

RADYASYONA NE İYİ GELİR?

Sağlığımızı tehdit eden radyasyon ciddi rahatsızlıklara sebebiyet oluyor. İ Radyasyonun zararları tüm dünya tarafından biliniyor ve uzmanlar sık sık fazla radyasyona maruz kalınmaması yönünde uyarılarda bulunulur. Radyasyona karşı spirulina, antioksidan özellikli bir yosun türü kemik iliğinin hasar görmesini engelliyor. Hint üzümü olarak bilinen yeşil taneli meyve ise tüm vücudu radyasyona maruz kalmış farelerde sağ kalım oranını artırdığı görüldü. Radyasyona karşı A,E ve C vitaminleri almak gerekir.

RADYASYONDAN NASIL KORUNULUR?

Radyasyondan korunma yöntemleri arasında;

Yatarken modem başta olmak üzere tüm elektrikli cihazları kapatılmaldır.

Saç kurutma makinelerini aralıklı olarak kullanılmalıdır.

Kullanılmayan elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı, fişten çekilmelidir.

Hamilelerin hastanelerde radyoaktif içeren yerlere girmemesi gerekir.

Bilgisayarla çok uzun süre vakit geçirilmemelidir.

Cep telefonuyla konuşurken sağ ve sol olarak değişiklik yapılmalıdır.

Fotoğraf makinelerinden en az 50 cm uzak durulmalıdır.

VÜCUTTAKİ RADYASYONU ATAN YİYECEKLER NELERDİR?

Vücutta radyasyonu atan yiyecekler arasında; soğan, sarımsak, böğürtlen, çilek, portakal ve üzüm yer alıyor. Yeşil çay içmekte radyasyondan koruyor.

YOĞURT RADYASYONU ÖNLER Mİ?

Yoğurt tüketimi radyasyona iyi gelir. Uzmanlar, en az iki su bardağı yoğurt tüketimini öneriyor.

VÜCUTTAKİ RADYASYON NASIL ÖLÇÜLÜR?

Radyasyon ölçüm birimi 'sievert'tir; kısaca Sv olarak ifade edilir. Bunun binde biri ise milisievert olarak bilinir. Bir diğer birim de rem'dir. 1 sievert 100 rem'dir.

RADYASYON VE KAKTÜS

Kaktüs dikenleri sayesinde havadaki elektriklenmeyi önler ve radyasyonu emme kapasitesi yüksektir. Kaktüsün büyüklüğü kadar radyasyonu emme kapasitesi o kadar artar.