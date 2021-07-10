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Giriş Tarihi: 10.7.2021 11:28 Son Güncelleme: 10.7.2021 11:29

Çene ağrısına ne iyi gelir? Çene ağrısı neden olur, ağrı kulağa vurur mu ve doğal tedavi ile nasıl geçer?

Çene ağrısına ne iyi gelir? Çene ağrısı neden olur, ağrı kulağa vurur mu ve doğal tedavi ile nasıl geçer?

Çene ağrısı, çene bölgesindeki diş, dudak, çiğneme kasları, dişler, boyun ve baş kaslarının belirli bölümleri ve tükürük bezlerine kadar etki edebilecek bir rahatsızlıktır. Çene ağrıları için genelde diş hekimlerine başvurulur. Sebebi bu hastalıkla ilgili şikayetlerin artmasıyla birlikte diş hekimlerinin bilgi alanının da genişlemiş olmasıdır. Çene ağrısı ile beraber kulak ağrısı şikayetleri de var. Çene ağrısı kulağa vurur mu? sorusunun yanıtına değineceğiz. Ayrıca diğer merak edilen “Kulak ağrısı çene eklemi iltihabı belirtisi mi, çene ağrısına ne iyi gelir?” sorularının cevaplarını da konuyla ilgili rehber niteliği taşıyan içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Çene ağrıları bulunduğu bölge bakımından yemek yemeyi, uyumayı ve konuşmayı önemli derecede etkileyen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla meydana gelmesi halinde öncelikle çene ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı araştırılır. Günlük hayatın bir parçası olan bu aktiviteleri yapmamak ya da ağrılı bir şekilde yapmak kişiyi olumsuz yönden etkiler. Çene ağrısına ne iyi gelir? konu başlığı altında çene ağrısına iyi gelen doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Çene ağrılarının nedenlerine bakacak olursak; ağrıları oluşturan kesin bir faktörden bahsetmek zordur. Uzmanların görüşü bu konuda birkaç faktörün birleşmesi ile çene ağrılarının oluşmaya başladığı yönündedir.

ÇENE AĞRILARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çene ağrılarının belli başlı belirtileri vardır. Bunlardan bir kaçını sıralamak gerekirse:

  • Baş ağrısı
  • Yüksek ateş
  • Baş dönmesi
  • Yüzde şişlik
  • Yüzde ağrı ve yorgunluk hissi
  • Göz çevresinde ağrı ve basınç
  • Çenenin tek tarafa doğru kayarak açılması
  • Dişlerde ağrı
  • Diş apsesi
  • Dişlerde normal kapanmama hissi
  • Ağız açıp kapatırken tıklama, takırtı sesi
  • Kısıtlı ağız açıklığı veya çene kilitlenmesi
  • Çiğnerken ya da konuşurken ağrı ve yorgunluk
  • Esnemede ve ağız açmada zorluk

ÇENE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çene ağrılarında en çok merak edilen konu tedavi şeklidir. Konu çene olunca tedavi yöntemlerini de merak etmemek elde değil. Çenede oluşan ağrıların nedenini öğrenip teşhis koymak ve tedaviyi ona göre uygulamak tedavi süreci için doğru bir yöntemdir. Eğer ağrılar enfeksiyona dayalı ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Çenede yapısal bozukluklar ya da travmaya bağlı bir sorun varsa cerrahi operasyon şarttır. Ülkemizde oldukça sık rastlanan diş gıcırdatma, çene kaslarını sıkarak uyuma gibi rahatsızlıklar için gece plağı veya kas gevşetici ilaçlar kullanarak hasta tedavi sürecine girer.

Sinirsel nedenlere bağlı çene ağrılarında ise tedavi tropikal kremler önerilmektedir. Aşırı baş ağrısı gibi nedenlerden dolayı çeneye vuran bir ağrı durumunda ağrı kesiciler verilir. Ağız ve diş bakımı oldukça önemlidir. Dişlerdeki sorunlar çeneye etki edeceği unutulmamalıdır. Diğer ağrılı durumlarda hastanelerde ilgili testler yapılıp rahatsızlığın sebebi ortaya çıkartılarak tedavi edilebilmektedir.

ÇENE KEMİĞİ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Çene kemiği ağrıları kemikten dolayı birçok yüz hattına, boyun ve baş kaslarının bir kısmına etki edebilen bir rahatsızlıktır. Çene kemiğinin ağrısı kulakta da hissedilebilmektedir. Özellikle kulağın ön bölgesinde oluşan ağrılar kulakta zonklama şeklinde hissedilebilir.

ÇENE EKLEMİ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Çene eklem ağrılarının neden olduğu birçok rahatsızlık vardır. Bunlar içinde kulak ağrıları da mevcuttur. Çene eklem ağrısının neden olduğu kulak ağrıları şu şekilde sıralanır:

  • Kulağın ön bölgesinde oluşan ağrı
  • Kulaklarda çınlama
  • Kulaklarda duyma problemi

ÇENE AĞRISI NEDEN OLUR?

Çene ağrısı değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çene bölgesinde faktörler bu ağrılara neden olur. Örneğin yemek yerken kasları zorlamak çene ağrısı olarak nitelendirilir. İşte çene ağrısının nedenleri:

  • Çenelere gelen darbe, kaza, çarpmaya bağlı travmalar
  • Ağzın uzun süre açık kalması
  • Anestezi gibi durumlarda ağzın çok açılması
  • Diş gıcırdatma
  • Diş sıkma
  • Dudak ısırma
  • Tırnak yeme
  • Sakın çiğneme
  • Çok konuşmak
  • Diş bozuklukları
  • Lyme hastalığı
  • Tiroid hastalıkları
Çene ağrısı neden olur?

ÇENE KASILMASI NEDİR?

Alt ve üst çenenin birleştiği yerde çene eklemi mevcuttur. Çene kemiği de kaslardan oluşan bir yapıya sahiptir. Çene kaslarını düzenli şekilde kasılır ve gevşer. Bu durum ağzın açılıp kapanmasını sağlar. Eklemler ve kaslar birlikte hareket etmesinden dolayı iki taraftaki sorunlar birbirini etkiler. Bazı durumlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak çene kasılmış şekilde kalabilir. Böyle durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır.

ÇENE EKLEMİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çene eklemi iltihabı, enfeksiyona bağlı kemik veya kemik iliğinde meydana gelen iltihaplanmadır. Yaralanma, ameliyat gibi durumlarda kana karışan enfeksiyon ya da bakteri kemik dokusuna temas ederse bu hastalığa yol açabilmektedir. Çene kemiği iltihabında belirtiler kendini yüksek ateş, şiddetli ağrı, kas spazmı gibi etkenlerle gösterebilir.

ÇENE AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Çene eklem rahatsızlığı ya da ağrıları gibi durumlarda diş hekimine başvurulabilir. Diş hekiminin yapacağını muayene yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Çene eklem rahatsızlığı için hastanelerde MRI testi uygulanmaktadır.

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Çene ağrısına ne iyi gelir? Çene ağrısı neden olur, ağrı kulağa vurur mu ve doğal tedavi ile nasıl geçer?
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