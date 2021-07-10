Çocuklarda karın ağrısı ve mide bulantısı neden olur, bulantıyı ne geçirir? Çocuklarda mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Çocuklarda mide bulantısı bağırsak, idrar yolu ve boğaz enfeksiyonları şeklinde görülebilir. Kişi kustuğu zaman rahatlama hisseder. Sürekli bulantı ve kusman durumu ise hastalık sebebi olarak görülür. Çocuklarda psikolojik olarak görülen mide bulantısı ise stres ve sıkıntıyla ilişkilendirilir. Bazı durumlarda korku ve endişe kusma isteği oluşturabiliyor. Besin zehirlenmesi, kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi, ilaç zehirlenmesi gibi belirtiler çocuklarda mide bulantısı sebebidir. Mide bulantısına küçük yaşta çocuklara su ve anne sütü iyi gelirken, büyük yaştaki çocuklara su, sulandırılmış meyve suyu, ayran, yoğurt, patates ve ekmek tüketimi tavsiye edilir. Peki çocuklarda kusmaya ne iyi gelir? Çocuklarda kusmanın sebepleri nelerdir? Çocuklarda mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte merak edilenler…

ÇOCUKLARDA MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Çocuklarda mide bulantısı hastalıktan veya pskolojik sebeplerden ötürü çıkabilir. Doğal zamanlarda soğuk havalarda oluşan mide üşütmesi bulantıya sebep olabilir. Çocuklarda mide bulantısı yeme içme düzeninden kaynaklanır. Çocuklarda kusmaya genellikle bir virüs sebep olur. Kendi kendine geçenlerin yanı sıra ilaçla tedavi de edilirler. Kusma su kaybına sebep olduğu için çocuklara bol bol sıvı takviyesi yapılmalıdır.

MİDE BULANTISI OLAN ÇOCUĞA NE YEDİRMELİ?

Mide bulantısı yenilen besinden ve gıda zehirlenmesine ya da hastalıklara bağlı olarak oluşabilen bir durumdur. Genellikle kusmayla sonuçlanan mide bulantısı kendiliğinden geçebildiği gibi kronik hale gelebilir. Uzmanlar tarafından geniş çaplı testler ve taramalarla hastalık tanısı konulur ve tedaviye başlanır. Doğal yöntemlerle de geçebilen mide bulantısı için tedavi yöntemleri merak ediliyor.

Çocuklarda mide bulantısına iyi gelen besinler aşağıda yer alıyor;

Nane limon

Beyaz leblebi

Tuzlu çubuk kraker

Hindistan cevizi suyu

Zencefil

Patetes haşlaması

Tuzlu ayran

Uzun süre dinlenmek

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI VE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Çocuklarda karın ağrısı ve mide bulantısı bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu sebebiyle ortaya çıkar. Çocuğun kusma durumunda rahatlama oluşur. Bulantı, ishal, ateş gibi başka belirtiler de kusmaya eşlik edebilir. Mide bulantısı şiddetli hale gelince uzman doktora başvurmanız gerekir. Doktor önerilerine ek olarak doğal tedavi yöntemleri de mevcuttur. Mide bulantısının sebepleri; gıda zehirlenmesi; mikroplar yiyeceklere iner veya doğru şekilde saklanmamış veya pişmemiş yiyeceklerden olur. Migren ve yol tutması da çocukların mide bulantısı yaşamasına sebep olur.

ÇOCUKLARDA KUSMAYA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı hemen hemen her yaştan kişinin yaşayacağı bir durumdur. Bu sürecin atlatılması bazen doğal bazen uzman doktor tavsiyesiyle ilaç kullanmak gerekir. Kusma durumunda hem fiziksel hem de ruhsal olarak kişi iyice rahatsız edecektir, güçsüz düşürecektir. Çocuklarda kusmaya iyi gelen besinler aşağıda yer alıyor...

Tuzlu besinler tüketmek mide bulantısını geçirebilir, tuzlu kraker tüketilebilir.

tüketilebilir. Temiz havada yürüyüş açık ortamlarda bulunmak mide bulantısını geçirebilir.

Uzun süre dinlenmek

Kafein ve asitli içeceklerden uzak durmak

Mide bulantısıyla birlikte ishal ve kusma varsa su kaybedileceğinden bol su içmek.

Nefes egzersizleri yapmak

Zencefil, limon, nane gibi mideyi rahatlatacak besinler tüketmek

Süt yerine yoğurt tüketmek

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Çocuklarda psikolojik mide bulantısı korku, heyecan ve endişe durumunda oluşur. Mide bulantısı aslınsa çok normal basit rahatsızlıklardan biri olarak görülmesine rağmen stres altında kalınan durumlarda ortaya çıkmasının sebebi, psikolojiktir. Kusma durumu şiddetlenirse muhakkak uzman doktora başvurmak gerekir. Mide bulantısının belirtileri arasında terleme, mide asidinin ağza gelmesi, iştah kaybı, baygınlık hissi, hızlı nefes alıp vermek, bulanık görme, çarpıntı, halsizlik, ateş yer alıyor.

Her sabah mide bulantısı neden olur? Sabahları uyanınca başlayan mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer?