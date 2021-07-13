Sivilceye Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Yüzdeki Sivilce İzleri Nasıl Geçer? Doğal yollarla Evde Bitkisel Sivilce Kurutucu tarifler

En sık karşılaşılan cilt problemlerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Gençlerde ergenlik dönemlerinde fazlalıkla ortaya çıkan bir durumdur. Yetişkinlerde de görülen sivilceler tükettiğimiz gıdalardan kaynaklı olarak da ortaya çıkabilir. Bu noktada sivilcelerden evde doğal bitkisel çözüm ile kurtulmak isteyenler sivilceye ne iyi gelir sorusuna cevap arar. Yüzdeki sivilce nasıl geçer başlığı altında yer alan ayrıntıları inceleyerek sivilceye iyi gelen şeyleri öğrenebilirsiniz. Peki, sivilceye ne iyi gelir ve yüzdeki sivilce izleri nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel sivilce kurutucu çözüm yolları nelerdir? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilceye iyi gelen kür tarifleri!

Sivilceye Ne İyi Gelir?

Sivilceye iyi gelen birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Doğal yöntemler ile yüzdeki sivilcelerden kurtulmak ve derin bir nefes almak isteyenler doğru yerdeler. Özellikle bayanlar tarafından tahammül edilemeyen sivilcelere iyi gelen besinlere aşağıda yer verdik. Sivilceye ne iyi gelir başlığı altından tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Sivilce Nasıl Geçer?

Evde uygulayacağınız bazı doğal yöntemler ile sivilcelerinizi yok edebilirsiniz. Sivilce nasıl geçer sorusuna cevap olarak doğal yöntemlere bu başlık altında yer verdik. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilceye iyi gelen kür tarifleri!

1 - Sivilceye karşı lavanta kürü

Kaynayan bir su bardağı suya lavanta bitkisinden 1 tatlı kaşığı ilave ediniz. 10 dakika kaynattıktan sonra süzünüz. Bu karışımı 15 gün boyunca akşam yemeklerinden en erken iki saat sonra ılık olarak içiniz. 15 günden sonra hafta 3-4 defa aynı şekilde içmeye devam ediniz.

2 - Sivilceye iyi gelen ceviz yaprağı kürü

Kaynayan 1 litre suya 2 yemek kaşığı ceviz yaprağı atıp, kısık ateşte 8 dakika demleyiniz. Ilıdıktan sonra cam bir kavanoza koyunuz. Günde iki defa sabah ve akşam sivilceli bölgelere etki ettiriniz. Her üç günde bir taze olarak hazırlayıp cam kavanozda muhafaza ediniz.

3 - Dıştan uygulama

1 fincan maden suyu ve 1 fincan elma sirkesini karıştırınız. Günde 1 kez akşam, pamuk yardımı ile cildinize uygulayınız. Bu karışımı cildinize sürdükten sonra yüzünüzü yıkayınız. Haftada 3 kere tekrar ediniz.

Yüzdeki Sivilce Lekeleri Nasıl geçer?

Elma sirkesi: Elma suyunu veya baskılanmış elmalardan süzgeçten geçirilmemiş meyve suyunu fermente ederek yapılır.

Elma sirkesi de diğer sirkeler gibi, birçok bakteri ve virüsle savaşma kabiliyeti ile sivilce kurutucu yöntemler arasında yerini almaktadır.

Laktik asidin sivilce lekelerine çözüm olduğu ve sivilce izlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Dahası, elma sirkesi ilk etapta sivilceye neden olan fazla yağı kurutmaya yardımcı olabilir.

1 Günde Sivilce Nasıl Geçer?

Cadı fındığı, Kuzey Amerika cadı fındığı çalı Hamamelis virginiana'nın kabuğundan ve yapraklarından çıkarılır. Güçlü antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip tanenler içerir. Bu nedenle kepek, egzama, varisli damarlar, yanıklar, çürükler, böcek ısırıkları ve sivilce gibi çok çeşitli cilt durumlarını tedavi etmek için kullanılır.

Bununla birlikte, cadı fındığının cilde uygulanmasının bakterilerle savaşabileceğini, iltihaplanmayı azaltabileceği ve iyileşmeye yardımcı olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar vardır

Nasıl kullanılır?

1 çorba kaşığı cadı fındığı kabuğu ve 1 su bardağı suyu küçük ya da orta bir tencerede birleştirin.

Cadı fındığını 30 dakika bekletin ve sonra karışımı ocakta kaynatın.

Kaynatmaya başlayın ve 10 dakika pişirin.

Karışımı ocaktan alın ve 10 dakika daha bekletin.

Sıvıyı kapalı bir kapta süzün ve saklayın.

Sivilce Neden Olur?

Sivilceler doğal ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Tüketilen bazı gıdalardan kaynakları olarak da oluşabilir. Ağrılı ve irinli sivilceler olarak bilinen iltihaplı sivilcelerin içi iltihap doludur ve beyaz uç verirler.

Sivilceye neden olan başlıca etkenler şöyledir;

Stres

Uykusuzluk

Alerji

Yanlış cilt bakımı uygulaması

Hava kirliliği

Sivilceye neden olan gıdalar ise şöyle sıralanabilir;

Aşırı acı baharatlı yiyecekler

Şekerli yiyecekler

Süt ve süt ürünleri

Asitli ve şekerli içecekler

İşlenmiş gıdalar (fastfood)

Hazır meyve suları

Dondurma

Kahvaltılık gevrek ürünleri

Kızarmış soğan halkaları ve sosisler

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