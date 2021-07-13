Dut pekmezi nasıl, günde ne kadar tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?

Dut pekmezi çok uzun yıllardır yapılan ve geleneksel hale gelen bir besindir. Erken bozulan meyvelerin tüketimini sağlayabilmek amacıyla üretimi yapılan pekmez Türklerle birlikte Anadolu'ya gelmiştir. Tamamen doğal ve geleneksel şekilde üretilen dut pekmezi aynı zamanda vücudun tatlı ihtiyacını da karşılar niteliktedir.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Dut pekmezi bizim geleneğimizde genellikle kahvaltılarda direnci artırmak ve güne zinde başlamak amacıyla tüketilse de sadece kahvaltılarda tüketildiğini söyleyemeyiz. Doğal şekere sahip olan dut pekmezi, şeker kullanmadan yapılan bazı tatlılılarda da tercih edilmektedir. Ayrıca dut pekmezi soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklarda da doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.

Dut pekmezini bir kaşık yardımı ile günlük olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca suya bir miktar katıp içerek de tüketebilmek mümkün. İsteğe bağlı olarak bir ekmek yardımı ile de tüketilebilmektedir. Dut pekmezini özellikle öksürük için kullanacaksanız yarım çay bardağı dut pekmezi, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı tereyağın sentezlenmesiyle elde edilen şurubu da tüketebilirsiniz.

DUT PEKMEZİ GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Dut pekmezinin besin değerinden yeterince faydalanabilmek için günde 1-2 kaşık tüketilmesi önerilmiştir. Ayrıca dut pekmezinin içine tahin katılması da pekmezin besin değerini arttırdığından o şekilde de tüketebilirsiniz.

DUT PEKMEZİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Besin değeri yüksek olan ve şifa deposu olarak görülen dut pekmezi vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. İçerisinde yüksek oranda doğal şeker içeren dut pekmezi hem karbonhidrat hem de enerji kaynağıdır. Dut pekmezi ayrıca günlük olarak kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum gibi vücudun temel ihtiyaçlarını da büyük oranda karşılamaktadır.

DUT PEKMEZİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Özellikle kış aylarında daha sık kullanılan dut pekmezinin hangi hastalıklara iyi geldiği de çok önemlidir. Vücuda direnç ve zindelik hissi de veren dut pekmezi; astım, bronşit, karaciğer ve akciğer gibi hastalıklara oldukça iyi gelmektedir. Grip ve soğuk algınlığına da şifa olan dut pekmezi, öksürük konusunda da oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca dut pekmezinin önemli faydalarından biri de kemik erimesi ve bazı psikolojik sorunlara da iyi gelmektedir.

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?