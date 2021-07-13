Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Dut pekmezi nasıl, günde ne kadar tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:11 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:21

Dut pekmezi nasıl, günde ne kadar tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?

Dut pekmezi nasıl, günde ne kadar tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?

Dut pekmezi özellikle kış aylarında vücut direncini arttırmak için tüketilen bir besindir. Yüksek besin değerine sahip olan dut pekmezi içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde şifa kaynağı olarak görülür. Peki dut pekmezi nasıl tüketilir, dut pekmezi nasıl kullanılır ve daha birçok sorunun cevabını sizler için yanıtlayacağız.

Dut pekmezi çok uzun yıllardır yapılan ve geleneksel hale gelen bir besindir. Erken bozulan meyvelerin tüketimini sağlayabilmek amacıyla üretimi yapılan pekmez Türklerle birlikte Anadolu'ya gelmiştir. Tamamen doğal ve geleneksel şekilde üretilen dut pekmezi aynı zamanda vücudun tatlı ihtiyacını da karşılar niteliktedir.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

Dut pekmezi bizim geleneğimizde genellikle kahvaltılarda direnci artırmak ve güne zinde başlamak amacıyla tüketilse de sadece kahvaltılarda tüketildiğini söyleyemeyiz. Doğal şekere sahip olan dut pekmezi, şeker kullanmadan yapılan bazı tatlılılarda da tercih edilmektedir. Ayrıca dut pekmezi soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklarda da doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.

Dut pekmezini bir kaşık yardımı ile günlük olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca suya bir miktar katıp içerek de tüketebilmek mümkün. İsteğe bağlı olarak bir ekmek yardımı ile de tüketilebilmektedir. Dut pekmezini özellikle öksürük için kullanacaksanız yarım çay bardağı dut pekmezi, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı tereyağın sentezlenmesiyle elde edilen şurubu da tüketebilirsiniz.

DUT PEKMEZİ GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Dut pekmezinin besin değerinden yeterince faydalanabilmek için günde 1-2 kaşık tüketilmesi önerilmiştir. Ayrıca dut pekmezinin içine tahin katılması da pekmezin besin değerini arttırdığından o şekilde de tüketebilirsiniz.

DUT PEKMEZİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Besin değeri yüksek olan ve şifa deposu olarak görülen dut pekmezi vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. İçerisinde yüksek oranda doğal şeker içeren dut pekmezi hem karbonhidrat hem de enerji kaynağıdır. Dut pekmezi ayrıca günlük olarak kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum gibi vücudun temel ihtiyaçlarını da büyük oranda karşılamaktadır.

DUT PEKMEZİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Özellikle kış aylarında daha sık kullanılan dut pekmezinin hangi hastalıklara iyi geldiği de çok önemlidir. Vücuda direnç ve zindelik hissi de veren dut pekmezi; astım, bronşit, karaciğer ve akciğer gibi hastalıklara oldukça iyi gelmektedir. Grip ve soğuk algınlığına da şifa olan dut pekmezi, öksürük konusunda da oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca dut pekmezinin önemli faydalarından biri de kemik erimesi ve bazı psikolojik sorunlara da iyi gelmektedir.

DUT PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

  1. Bazı bölgelerde haziran bazı bölgelerde de ağustos sonuna kadar yetişen dut meyvesi toplanıp bir tülbent ya da çuvalın içine atılarak bir kabın içine yerleştirilir.
  2. Çuvalın hareket ettirilmesiyle suyunun süzülme işlemi gerçekleştirilir.
  3. Ardından dut ve süzülen dut suyu büyük bir kazanın içene alınır.
  4. Yaklaşık bir saat pişirilen dutlar süzgece alınır ve süzülen dut suyu tekrar ocağa alınarak 15-20 dakika daha kaynatılır ve kaynatılırken ortaya çıkan köpükler kaşık yardımı ile alınır.
  5. Daha sonra kavanozlara alınan pekmez 2 gün güneş altında bekletilir.
  6. Süzme işlemi gerçekleştirilen dut pekmezini istediğiniz zaman afiyetle yiyebilirisiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dut pekmezi nasıl, günde ne kadar tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA