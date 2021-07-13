Karahindiba Çayı Nasıl Tüketilir, Demlenir? Karahindiba Çayı Günde Kaç Bardak İçilir?

Arslandişi, çıtlık, güneyik ve radika gibi isimlerle de bilinen karahindiba, papatyagiller familyasının bir üyesidir. Oldukça yaygın görülen bu bitkiye, çiçekleri sarı olmasına rağmen karahindiba ismi verilmiştir. İlk çiçek açtığında sarı yapraklı olan bu bitki sonrasında kapanır ve karahindiba denildiğinde aklımıza ilk gelen tohumlu bir top görünümüne kavuşur. İçerdiği kalsiyum ve C vitamini sayesinde kas gelişimini destekler. Aynı zamanda sindirim sistemi ve kan değerlerine iyi gelen karahindibayı kendiniz toplayıp kurutabileceğiniz gibi aktarlardan da temin edebilir ve kolayca demleyebilirsiniz.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Karahindibayı diğer bitkilerle demleyebileceğiniz gibi tek başına da tercih edebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği demleme tekniğinin adımları aşağıdaki gibidir:

Bir gece öncesinden, ince kıyılmış bir tatlı kaşığı karahindibayı bir bardak soğuk su içine atın. Karahindiba çayı bir gece boyunca bu suda beklemeli.

Sabahleyin uyandığınızda bu bardağı bir cezvenin içine alın ve birkaç dakika kaynatın.

Daha sonra demini alması için bekleyin. Bu çayın kaynar değil ılık içilmesi önerilmektedir.

Demini aldıktan sonra çayı süzün. Faydasını iyice görebilmek için çayın yarısını kahvaltıdan önce, yarısını kahvaltıdan sonra tüketebilirsiniz.

Karahindiba tek başına yeterince lezzetlidir. Yine de daha aromalı olmasını isterseniz demlerken içine iki adet karanfil katabilirsiniz.

KARAHİNDİBA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Karahindiba çayı, sıvı tutmayı önleyici de olduğu için, kahvaltıdan önce yarım bardak ve kahvaltıdan sonra yarım bardak olarak içildiğinde daha şifalı olacaktır. Yine de öğünler arası tüketildiğinde de faydasını göreceksiniz.

KARAHİNDİBA ÇAYI GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLİR?

Karahindiba çayını günde 2-3 fincan içebilirsiniz. Bu sınırı aşmamaya özen gösterin ve su içmeyi ihmal etmeyin. Her fincan için taze demleme yapılması gerekmektedir.

KARAHİNDİBA ÇAYI AÇ KARNINA İÇİLİR Mİ?

Karahindiba çayı aç karnına içilebilir fakat en yüksek verimi almak adına yarım bardak kahvaltıdan önce yarım bardak kahvaltıdan sonra yöntemi önerilmektedir. Bu yöntem ile daha çok şifa alınabilir.

KARAHİNDİBA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Karahindiba çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte bunlardan birkaçı:

İçerdiği kalsiyum ve C vitamini sayesinde kas gelişimini destekler ve ilerleyen yaşlarda kemik erimesi ihtimalini azaltır.

Güçlü bir antioksidan olması sebebiyle sindirim yolları ve safra için oldukça etkilidir. Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanız için yararlıdır.

Böbrek ve safra taşlarını düşürmek için de faydalıdır.

Kan değerlerini de düzenleyen karahindiba insülin üretimini de dengeye alır. Diyabet hastalarının doktor denetimi olmaksızın kullanımı önerilmemektir.

Vitamin ve demir açısından da zengin olan karahindiba düzenli tüketildiğinde kansızlık riskini de azaltmaktadır.

Antioksidan olduğu için tansiyon hastalarının güne bir fincan karahindiba içmesi tansiyon seviyesini de dengede tutabilmektedir.

Vücuda zindelik verir.

Karaciğer dostudur.

Taze haldeyken sapından ve çiçeklerinden çıkan özü ise cildi yenilemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur.

KARAHİNDİBA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Diyet yapanlar ve diyet sürecinde olanların merak ettiği bir diğer soru ise karahindibanın zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Bunun kısa cevabı, 'evet'tir.