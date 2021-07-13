Karahindiba Çayı Nasıl Tüketilir, Demlenir? Karahindiba Çayı Günde Kaç Bardak İçilir?

Arslandişi, çıtlık, güneyik ve radika gibi isimlerle de bilinen karahindiba, papatyagiller familyasının bir üyesidir. Oldukça yaygın görülen bu bitkiye, çiçekleri sarı olmasına rağmen karahindiba ismi verilmiştir. İlk çiçek açtığında sarı yapraklı olan bu bitki sonrasında kapanır ve karahindiba denildiğinde aklımıza ilk gelen tohumlu bir top görünümüne kavuşur. İçerdiği kalsiyum ve C vitamini sayesinde kas gelişimini destekler. Aynı zamanda sindirim sistemi ve kan değerlerine iyi gelen karahindibayı kendiniz toplayıp kurutabileceğiniz gibi aktarlardan da temin edebilir ve kolayca demleyebilirsiniz.
KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Karahindibayı diğer bitkilerle demleyebileceğiniz gibi tek başına da tercih edebilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği demleme tekniğinin adımları aşağıdaki gibidir:
Karahindiba tek başına yeterince lezzetlidir. Yine de daha aromalı olmasını isterseniz demlerken içine iki adet karanfil katabilirsiniz.
KARAHİNDİBA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?
Karahindiba çayı, sıvı tutmayı önleyici de olduğu için, kahvaltıdan önce yarım bardak ve kahvaltıdan sonra yarım bardak olarak içildiğinde daha şifalı olacaktır. Yine de öğünler arası tüketildiğinde de faydasını göreceksiniz.
KARAHİNDİBA ÇAYI GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLİR?
Karahindiba çayını günde 2-3 fincan içebilirsiniz. Bu sınırı aşmamaya özen gösterin ve su içmeyi ihmal etmeyin. Her fincan için taze demleme yapılması gerekmektedir.
KARAHİNDİBA ÇAYI AÇ KARNINA İÇİLİR Mİ?
Karahindiba çayı aç karnına içilebilir fakat en yüksek verimi almak adına yarım bardak kahvaltıdan önce yarım bardak kahvaltıdan sonra yöntemi önerilmektedir. Bu yöntem ile daha çok şifa alınabilir.
KARAHİNDİBA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Karahindiba çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte bunlardan birkaçı:
KARAHİNDİBA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Diyet yapanlar ve diyet sürecinde olanların merak ettiği bir diğer soru ise karahindibanın zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Bunun kısa cevabı, 'evet'tir.
Karahindiba çay olarak tüketildiğinde hormonları dengeler ve daha uzun süreli tokluk hissi yaşatır. Düşük kalorili olması sebebiyle daha rahat kilo vermeyi sağlar. Aynı zamanda vücut şişkinliğini azalttığı, karaciğerde yağ yakımına yardımcı olan enzimleri tetikleyerek metabolizmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Karahindiba çayı kilo vermede etkili olabilir. Sıvı tutmayı önler ve idrar söktürücü görevi görüp vücuttan su atılmasını sağlar. Bu da vücutta ödem oluşmasını engeller. İnsülin seviyesini de dengede tutarak açlık krizlerine girmeyi önler. Düşük kalorili olduğu için şekerli ve gazlı içeceklere muhteşem bir alternatiftir. Susuz kalmamak için öğünler arası demleyip içebilirsiniz.