Tarçın nasıl tüketilir? Tarçın günde ne kadar, kaç adet kullanılmalı?

Defnegiller familyasına ait olan tarçın ağaçların kabuk içlerinden elde edilmektedir. Yaprak dökmeyen ve kabuğu kalın ağaçlardan üretilen tarçın tatlı, çay ve daha birçok içeceğin içerisinde kullanılmaktadır.

TARÇIN NASIL TÜKETİLİR?

Tarçını toz halinde ya da kök halinde tüketebilmek mümkündür. Kök tarçın özellikle bitki çaylarında ve doğal şerbetlere katılarak tüketilebilmektedir. Bitki çaylarının içine 1 tane kök tarçın konarak tüketimi sağlanmaktadır. Toz tarçın ise kek, pasta gibi hamur işlerinde tercih edilmektedir. Toz tarçın isteğe göre tatlıların üstüne bir miktar serpilerek de tüketilebilmektedir.

Tarçın saf haliyle kullanıldığı gibi tarçın yağı, kapsül ve tablet tarçın ürünlerini ek takviye şeklinde de kullanılabilmektedir. Tarçın kullanımı ülke ülke de değişebilmektedir. Türkiye'de daha ziyade tatlı yapımında tercih edilen tarçın Meksika'da tavuk ve kuzu yemeklerinde de tercih edilebilmektedir. Bazı ülkelerde çorbalarda, tahıl ve tostlarda da tüketimi gerçekleştirilmektedir.

TARÇIN GÜNDE NE KADAR KULLANILMALI?

Tarçının günde ne kadar kullanılacağı da önemlidir. Her şeyin azı karar çoğu zarardır. Bundan dolayı tarçını da günlük olarak dengeli tüketmek gerekmektedir. Toz tarçın günde yarım çay kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi daha uygundur. Ayıca direk olarak kullanmak yerine yemek ya da tatlıların içerisinde kullanımı tercih edilmelidir.

TARÇININ FAYDALARI

Tarçın faydaları oldukça fazla olan baharatlarımızdan biridir. Antioksidan açısından zengin olan tarçın anti-inflamatuvar özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde kalpteki hastalıklar, beyin fonksiyonunun zayıflaması ve kanser gibi pek çok hastalıkta etkilidir. Ayrıca iyi bir iltihap sökücü olan tarçın kas, adet ve başla ağrılara da iyi gelmektedir. Tarçın kan dolaşımını hızlandırırken vücudun kendisini yenilemesinde de yardımcı olur. Diyabet rahatsızlığına iyi gelen tarçının faydalarından biri de kan şekerini dengede tutmasıdır.

Doğal antibiyotik özelliğine sahip olan tarçın, diş ve diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ayrıca tarçın ağız kokusunu önlemek için de kullanılır. Cilt rahatsızlıklarına da iyi gelen bu mucizevi baharat cildi alerjik durumlardan ve enfeksiyonlardan korur. Balla kullanıldığı takdirce ciltteki sivilcelenmelere iyi gelme durumu da vardır. Tarçının en önemli faydalarından biri de şeker ihtiyacını karşılayıcı özelliği sahip olmasıdır.

BİR ÇUBUK TARÇIN KAÇ KEZ KULLANILIR?

Kabuk tarçın 1 kereden fazla kullanılmaz diye düşünülebilir ancak 1 den fazla tüketimi mümkündür. 1 adet çubuk tarçının 3 veya 4 kez kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Pek çok faydası ile ön plana çıkan ve merak edilen tarçın çayı nasıl yapılır? Öncelikle tarçın çayını kök ya da toz tarçınla yapmak mümkündür.

Toz tarçın ile yapılan tarçın çayı, kaynatılmış yaklaşık 2 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar toz tarçın eklenip 10 dakika bekletilerek elde edilir. 10 dakikanın sonunda tarçın çayını süzerek içebilirsiniz.

Kabuk tarçın ile hazırlanan tarçın çayı ise, 2-3 adet kabuk tarçının içerisine 2 bardak sıcak su eklenerek demlenir.

TOZ TARÇIN ZAYIFLAMAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Tarçın tek başına tatlıların üzerinde kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olur demek pek mümkün değil. Ancak tarçını suyun içerisinde tüketerek kullandığınız da zayıflamanıza yardımcı olabilir. Çünkü tarçın yağ yakımını sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahiptir. Bu sayede tarçınlı su tüketimi zayıflamanıza yardımcı olacaktır.

ÇUBUK TARÇIN SUDA KAÇ GÜN KALIR?

Çubuk tarçın ile yapılan kürler 10 veya 15 gün tüketilebilmektedir. Ancak kabuk tarçın suyun içerisinde çok fazla kaldığında zamanla daha yoğun bir tat ağza gelebilir. Bu nedenle su da tarçın tadını çok ağır almaya başladığınızda ve sizi rahatsız edecek bir tada geldiğini düşündüğünüzde tarçını suyun içerisinden alabilirsiniz.

TARÇIN HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Tarçın en fazla kullanılan baharatlar arasındadır. Hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilmektedir. Türkiye'de daha çok tatlı tariflerin içerisinde kullanılsa da tarçın başka ülkelerde tuzlu yemeklerde de oldukça fazla tercih edilmektedir. Örneğin Hint mutfağında tavuk ya da pilav da çokça tercih edilen bir baharattır. Fas mutfağında da tercih edilen tarçın orada da tavuk yemeğini süsleyen bir baharat olarak kullanılır.