Yumurta tembelliği nedir ve neden olur? Yumurta tembelliğine ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavisi var mı, nasıl yapılır?

Yumurtalıklarda meydana gelen ve fonksiyon bozukluğu olarak bilinen yumurta tembelliği kadınlarda sıklıkla görülüyor. Kadınların her ay düzenli olarak yumurtaları çatlar ve döllenmeye hazır hale gelir. Yumurtaları çatlamayan kadınlarda yumurta tembelliği yani polikistik over sendromu görülür. Yumurtalık tembelliği tedavi edildikten sonra tekrarlama riski oldukça düşük hastalıklardan biridir. Peki Yumurta tembelliği nedir? Yumurta tembelliğine ne iyi gelir, bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

YUMURTA TEMBELLİĞİ NEDİR?

Kadınlarda sıklıkla görülen ve tıptaki adı polikistik over sendromu olan yumurta tembelliği yumurtalardaki fonksiyonların bozulması sebebiyle oluşur. Her ay düzenli olarak çatlaması gereken yumurtaların çatlamaması sonucunda oluşan bu durum için uzman doktora başvurulması gerekir. Doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanımı yapılabilir.

YUMURTA TEMBELLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Yumurta tembelliği yaşayan kadınlar uzman doktora görülebilir. Bazı kadınlar ise evde kendi bitkisel yöntemleriyle bu durumu atlatmaya çalışıyor. Tedavide genellikle yumurtlamayı sağlayan uyarıcı ilaçlar kullanılıyor. Hamile kalmayı istemeyen kadınlarda ise doğum kontrol hapı ya da adet hapları gibi farklı ilaçlar kullanılabiliyor. Yumurta tembelliği için soğan kürü öneriliyor. Bunun yanı sıra yeşil sebzeler ıspanak, karalahana, brüksel lahanası, kuşkonmaz ile marul gibi yeşil sebzeler folik asit ve demir içerikleriyle yumurta kalitesinin artmasına yardımcı oluyorlar.

YUMURTA TEMBELLİĞİ BİTKİSEL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Yumurta tembelliği için bitkisel tedaviler kadınların sıklıkla araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Yumurtaların tembelliği için doğal olarak tüketebileceğiniz yeşil sebzeler Ispanak, karalahana, brüksel lahanası, kuşkonmaz ile marul gibi yeşil sebzeler folik asit ve demir içerikleriyle yumurta kalitesinin artmasına yardımcı olabiliyor. Soğan kürü de bu doğal tedaviler arasında tercih edilebilir.

YUMURTA TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR?

Kadınların hamile kalmalarına engel olan yumurtalık tembelliği farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında en sık görülen sebepler aşağıda yer alıyor;

Yumurta kisti

Stres

Hormon dengesizliği