Alıç nasıl tüketilir, çayı nasıl yapılır? Alıç meyvesi günde ne kadar yenmeli?

Alıç yabani bir meyvedir. Sonbahar aylarında yetişen alıç meyvesi kırmızı, sarı, beyaz, yeşil gibi farklı renklere de sahiptir. Astım, bronşit, damar ve kalp sistemlerini normale döndüren alıç meyvesi şeker tansiyon hastalıklarına da iyi gelmektedir.

ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?

Alıç meyvesini taze ve kuru olarak tüketmek mümkündür. Kuru tüketmek isteyenler aktarlardan meyvenin kurusunu satın alabilirler. Taze yemek isteyenler de sonbahar aylarında meyve satan yerlerden tedarik edebilirler. Ayrıca alıç meyvesini kaynatarak çay şeklinde de tüketebilirsiniz.

ALIÇ MEYVESİ GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Alıç meyvesi günlük ne kadar yenmeli sorusuyla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak her şeyin fazlasının zararları olduğunu düşünürsek alıç meyvesini de dengeli tüketmek gerekir. Ancak alıç çayını günlük olarak en fazla 3 defa tüketebilmeniz mümkün.

ALIÇ ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Alıç çekirdeği genellikle alıç meyvesi ve yaprağı ile birlikte hazırlanan çay şeklinde tüketilebilmektedir.

KIRMIZI ALIÇ YENİR Mİ?

Alıç meyvesi kırmızı, sarı, yeşil ve başka renklere de sahiptir. Kırmızı alıç dahil olmak üzere alıç meyvesinin her türü yenebilmektedir.

ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI

Alıç meyvesinin faydaları da oldukça fazladır. Yağ yakımında önemli bir etkiye sahip olan alıç metabolizmayı da hızlandırır. Özellikle tansiyon hastaları için şifa deposu sayılan alıç meyvesi yüksek ve düşük tansiyonların kontrolünü de sağlar. Yüksek oranda C vitamini içeren alıç meyvesi, antioksidan özelliği sayesinde de cildin temizlenmesine ve genç görünmesine yardımcı olur. Kabızlığı ve sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olan alıç meyvesi, hafızayı güçlendirici bir etkiye de sahiptir.

ALIÇ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Birçok konuda insan vücuduna fayda sağlayan alıç meyvesinin çayı da oldukça yararlıdır. Alıç meyvesi çayı şu şekilde yapılabilir:

2 bardak su ile bir tatlı kaşığı kurutulmuş alıcı bir tencereye alın. Bu karışımı 10 dakika kaynatmaya bırakın. Kaynayan çayınızı afiyetle için. Alıç çayını günde en fazla 3 defa tüketebilirsiniz.