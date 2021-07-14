Brokoli nasıl tüketilir, yoğurt ile yenir mi? Brokoli en sağlıklı nasıl pişirilir?

Lahanagiller familyasına mensup olan brokoli küçük yeşil yumrular halinde olan bir bitki türüdür. A,C,E,K vitaminleri açısından zengin olan brokoli sağlık açısından da çok etkili bir besindir. Çiğ, haşlanarak ya da yemeği pişirilerek tüketilebilen brokoli kalp, karaciğer, beyin gibi pek çok soruna karşı etkili bir sebzedir.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?

Brokolinin birden fazla tüketilme şekli vardır. Genellikle haşlanarak tüketimi tercih edilen brokoli pişirilerek, bazen kızartılarak ya da sade yemek isteyenler için çiğ de tüketilebilmektedir.

BROKOLİ EN SAĞLIKLI NASIL PİŞİRİLİR?

Pek çok farklı şekilde pişirilebilen brokoli en sağlıklı nasıl pişer sorusu da brokolinin sahip olduğu vitaminleri en iyi şekilde vücuda alabilmek için önemlidir. Farklı şekillerde pişirilebilen brokoliyi en sağlıklı pişirme yöntemi olarak buhar kabul edilir. Fazla pişmeyi sevmeyen bir bitki olarak görüldüğü için rengini ve faydasını kaybetmemesi açısından buharda pişirme yöntemi en ideal ve sağlıklı yöntem olarak görülür.

ÇİĞ BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?

Çiğ brokoliyi tüketebilmek için brokoli iyice yıkanmalıdır. Ardından kurulanan brokoli bir bıçak yardımı ile brokolinin çiçek kısmını gövdesinden ayırarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda çiğ brokoliyi yoğurt ile birlikte, humus ya da başka soslarla tüketebilirsiniz. Ayrıca brokoliyi yeşil salatalarla birlikte de yiyebilmeniz mümkün.

BROKOLİ YOĞURT İLE YENİR Mİ?

Evet, brokoli yoğurt ile yenebilmektedir. Hatta yoğurt ile birlikte brokoli yemenin bağırsak kanserini önleme gibi bir tedavi yöntemi de vardır. Brokolinin kanserle mücadele edebilen sülforan maddesini içermesi, yoğurdun da probiyotikleri içermesi mide ve bağırsakta oluşabilecek bakterileri önleme açısından büyük öneme sahiptiler.

BROKOLİNİN GÖVDESİ YENİR Mİ?

Brokolinin genellikle çiçek kısmındaki tüketiminden bahsettik. Peki, brokolinin gövdesi de yenir mi? Brokoli tümüyle tüketilebilen bir sebzedir. Brokolinin gövde kısmı da çorbalarda tüketilebilmektedir. Ayrıca haşladığınız brokolinin gövde kısmını da yiyebilirsiniz.

BROKOLİYİ KİMLER YEMEMELİ?

Genelde brokolin insan sağlığına çok zararı görülmemiştir. Ancak yüksek derecede lif içerdiği için bağırsak ve gaz rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı gaz ve bağırsak sorunu yaşayanların dikkatli tüketmelerinde fayda var. Ayrıca brokolinin K vitamini içermesinden dolayı kan sulandırıcı ilaçlarının etkisi azalabilmektedir. Kan sulandırıcı kullananların brokoliyi fazla tüketmemeleri gerekir.