Hindistan cevizi yağı nasıl tüketilir? Hindistan cevizi yağı içmek nelere iyi gelir?

Her yönden faydası bulunan Hindistan cevizinin tabi ki yağı da bir o kadar faydalı oluyor. Kozmetikten ilaç sektörüne, yemeklerden pastalara kadar pek çok alanda kullanılabilen Hindistan cevizi yağını her yönüyle öğrenmeye hazır olun.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Hindistan cevizi yağı farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Yemek ve pastalarda kullanılabilen Hindistan cevizi yağı sıvıyağ ve tereyağın yerine tüketilebilmektedir. Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını duş jeli ve şampuan olarak da kullanmak mümkün. Ayrıca parfümünüzün içine bir miktar Hindistan cevizi yağı boşaltarak parfümün kalıcılığını arttırabilirsiniz. Katı halde olan Hindistan cevizi yağından yemek kaşığı kadar alıp herhangi bir benzin üzerine sürüp ayakkabı ve deri olan birçok ürününüzü temizlemeniz de mümkün.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

Hindistan cevizi yağı içmek pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Düzenli olarak Hindistan yağı kullanmak kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolün de artmasını sağlamaktadır. Hindistan cevizi yağı devamlı olarak içildiğinde tiroit rahatsızlıklarına iyi gelip romatizma ağrılarının da azalmasına yardımcı olur. Diş eti rahatsızlıklarına da iyi gelen Hindistan cevizi yağı plak ve diş eti çekilmesi gibi de birçok rahatsızlığa etki etmektedir. Anti bakteriyel bir etkiye sahip olan Hindistan cevizi yağı SARS, grip, hepatit gibi rahatsızlıklara neden olan virüsleri de yok etme konusunda büyük oldukça fayda sağlamaktadır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI AÇ MI TOK MU İÇİLİR?

Hindistan cevizi yağı vücuttaki metabolizmayı hızlandırarak kilo yakımını arttıran bir özelliğe sahiptir. Peki Hindistan cevizi yağı aç mı ya da tok mu içilir? Özellikle karın ve göbeklerdeki yağ yakımını hızlandıran Hindistan cevizi yağını yemeklerle beraber ya da sabahları aç karnına ılık bir su karıştırılıp içebilmeniz mümkün.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI ZAYIFLAMAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı içerisinde bulunan yağ asitleri nedeniyle zayıflamaya yardımcı bir besindir. Metabolizma hızını yükseltip vücutta daha çok kalori yakımını sağlayan Hindistan cevizi yağı tokluk hissi verdiğinden dolayı çok sık acıkma ve tatlıya duyulan ihtiyaçları giderme noktasında harika bir etkiye sahiptir. Hindistan cevizi yağını zayıflamak isteyenler içtikleri kahve veya suyun içerisine katarak kullanabilirler.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı içerisinde bulundurduğu mineral ve K,A,C vitaminleri sayesinde saç kuruluklarına ve cansız saçların bakımı konusunda etkisi olan bir üründür. Hindistan cevizi yağı ile yapılan jeller sayesinde saçların yumuşak ve bakımlı olmasına yardımcı olur. Her türlü saç yapısında kullanılabilen Hindistan cevizi yağı ile pek çok kür yapabilirsiniz. Bir miktar Hindistan cevizi yağını erip saçınıza sürüp ardından şampuan ile durulayarak kullanabilirsiniz. Saçlarınızın kolay taranması ve yumuşaması için saç bakım kremleri yerine Hindistan cevizi yağını saç uçlarınıza sürerek saçınıza bakım yapabilirsiniz.