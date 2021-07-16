Arpa nasıl tüketilir? Arpa nasıl kaynatılır?

Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıllardan ikincisi olan arpa, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde de yetiştirilen bir üründür. Bütünüyle lif içeren arpa bu özelliği ile diğer tahıl ürünlerinden ayrılır. Bağışıklık, sindirim sistemi, gibi rahatsızlıkların tedavisinde güçlü etkiye sahip olan arpa cilt sağlığında da önemli bir rol üstlenir. Arpa ayrıca diyet listelerinde de çokça tercih edilen bir üründür.

ARPA NASIL TÜKETİLİR?

Arpa genel olarak bazı hastalıkların tedavisinde takviye olarak tüketilebilecek bir besindir. Onun dışında bazı yiyecek ve içeceklerin içerisinde de tüketilebilmektedir. Arpa sirke ile harmanlanarak cilt rahatsızlıkları için kullanılabilir. Aynı zamanda arpa çayı olarak tüketimi sağlanarak da soğuk algınlığı ve diş eti problemlerinde de fayda sağlanabilir. Arpa başka bitkilerle kaynatılarak tüketilebilir. Bu sayede sakinleştirici özelliği ile uykusuzluğunuza iyi gelir. Farklı olarak arpayı un haline getirerek ekmek, hamur işi ve yemeklerinizin içerisinde de tüketebilirsiniz. Arpa kahvenin içerisinde de tüketilebilen bir üründür. Kavrulup kahvenin içerisine katıldığında kahveye hoş bir aroma verir. Arpayı gündelik yemeklerinizde ve arpa ezmesi olarak da tüketebilirsiniz.

ARPA NASIL KAYNATILIR?

Arpayı kaynatmanın özel bir yöntemi yoktur. Her kuru bakliyat gibi arpa da bir miktar suyun içerisine eklenerek arpalar şişinceye kadar kaynatılır.

ARPA EZMESİ NASIL YENİR?

Arpayı tüketmenin en kolay yollarından biri de arpa ezmesidir. Arpa ezmesini ekmek yapmak için kullandığınız malzemenin içerisine katarak veya süt ile beraber kuru meyvelerin içerisinde yiyebilirsiniz.

ARPANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda life sahip olan arpa magnezyum, bakır, selenyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Sinir sistemini yatıştırıcı bir özelliği olan arpa aynı zamanda size enerji de verir. İçerdiği lif ve aminoasitler sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Arpa, bazı kanser türlerinin ve kalp hastalıklarını karşı koruma sağlayacak bitki lignaları açısından da zengindir. Arpa içinde bulunan bakır sayesinde hücre yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca arpada bulunan fosfor kemik oluşumunda da etkilidir.

ARPA NASIL HAŞLANIR?

Arpalar iyice yıkandıktan sonra suyun içerisinde birkaç saat bekletilir. Bu şekilde arpa daha kolay haşlanır. Daha sonra arpalar tencereye alınır ve bir miktar su eklenerek ortalama 1 saat haşlanır.

ARPA SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Arpa suyu, arpaların haşlandıktan sonra elde edilen suyudur. Peki, arpa suyu nasıl hazırlanır? Arpa suyu hazırlamak için istediğiniz miktarda arpa yıkanarak su içerisinde 2 saate yakın bekletilir. Ardından tencereye arpalar koyulur ve üzerini geçecek şekilde su eklenir. Yaklaşık 1 saat boyunca haşlanan arpa suyu soğutulur. Arpa suyunuzu diyet listelerinizde önerilen şekilde tüketebilirsiniz. Arpa suyunu arpaları ile birlikte içmeniz tavsiye edilir.